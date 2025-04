OpenAI está trabajando en su propia red social, que sería similar a X

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha estado solicitando en privado la opinión de terceros sobre el proyecto, que aún se encuentra en sus primeras fases. No está claro si la compañía planea lanzar la red social como una aplicación independiente o integrarla en ChatGPT.

Agencias | EITB Media

publicado: 15/04/2025 19:08 (UTC+2)

última actualización: 15/04/2025 19:24 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: OpenAI bere sare sozial propioan ari da lanean, eta Xen antzekoa izango litzateke

OpenAI está trabajando en su propia red social similar a X, según ha informado hoy The Verge, citando a varias fuentes cercanas al asunto. El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha estado solicitando en privado la opinión de terceros sobre el proyecto, que aún se encuentra en sus primeras fases, según The Verge. No está claro si la compañía planea lanzar la red social como una aplicación independiente o integrarla en ChatGPT.

Este posible lanzamiento podría intensificar las tensiones entre Altman y el multimillonario Elon Musk, propietario de X y cofundador de OpenAI, quien abandonó la startup en 2018 antes de que se consolidara como líder en la carrera de la inteligencia artificial generativa.

La disputa se ha intensificado en los últimos meses. En febrero, un consorcio de inversores liderado por Musk presentó una oferta de 97 400 millones de dólares para el control de OpenAI, pero Altman la rechazó con un rotundo "no, gracias".

Musk demandó a Altman el año pasado, alegando que "habían abandonado el objetivo original de OpenAI de desarrollar IA para el beneficio de la humanidad, por otro en el que prima el beneficio corporativo".

¿Qué hay detrás de la oferta de Elon Musk por OpenAI? ¿Qué hay detrás de la oferta de Elon Musk por OpenAI? 0:42

OpenAI contrademandó a Musk a principios de este mes, acusándolo de "un patrón de acoso y de intentar frustrar su transición a un modelo con fines de lucro".

Está previsto que ambas partes inicien un juicio con jurado en la primavera del próximo año.Una red social de OpenAI también podría suponer una competencia indirecta para Meta, propietaria de Facebook. En febrero, Altman respondió en X a las noticias sobre los planes de Meta, diciendo: "Vale, quizá hagamos una aplicación social".

Tanto Meta como X tienen acceso a una enorme cantidad de datos (contenido público publicado por los usuarios en sus plataformas de redes sociales) con los que entrenan sus modelos de IA.