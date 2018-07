Radio Euskadi

Hoy martes

La escritora Roberta Marrero y el arte de bailar gigantes y cabezudos en 'Graffiti'

10/07/2018

Hoy en 'Graffiti', recibiremos a Roberta Marrero, autora de We Can Be Heros, un libro que reivindica el papel del colectivo LGTBQ+ en la cultura de los últimos cincuenta años.

Con los responsables de la Asociación Cultural Ondalan, de Deusto, aprenderemos el arte de bailar gigantes y cabezudos.

Y nuestro experto en las nuevas tecnologías, Enrique Rodal, nos asesorará sobre las mejores aplicaciones para comer, dormir y conocer los lugares durante las vacaciones de verano.

Todo esto y mucho más en 'Graffiti', de seis a siete de la tarde en Radio Euskadi.