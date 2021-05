03/10/2011 17:41 Radio Euskadi Radio Euskadi Los 40 años de 'Imagine' en 'La Jungla Sonora' El álbum más popular de John Lennon se grabó, casi en su totalidad, en su estudio de Ascot. Escuchar la página Escuchar la página

"La Jungla Sonora" ha repasado las canciones y el proceso de grabación de Imagine, el segundo álbum de John Lennon publicado hace ahora 40 años. Grabado y publicado en 1971, el álbum contiene canciones más sofisticadas, más comerciales y menos vanguardistas que en sus anteriores proyectos. Los temas básicos fueron grabados en el estudio personal de Lennon, en su mansión de Tittenhurst Park, en la localidad británica de Ascot, mientras los arreglos de cuerda serían añadidos en Record Plant, Nueva York. Al igual que en su anterior álbum, Phil Spector se uniría al proyecto como co-productor del álbum. Durante su grabación, sería filmado numeroso material videográfico para mostrar la evolución de las canciones, posteriormente recopilado en un documental titulado Gimme Some Truth: The Making of John Lennon's Imagine.



El tema que da título al álbum, Imagine, supuso la firma personal en la carrera musical de Lennon y se mantiene como exponente e himno de la paz mundial. "Jealous Guy", originalmente titulada "Child of Nature" durante su composición en India en 1968, también obtendría gran popularidad dentro del catálogo de canciones de Lennon. Otros momentos importantes del álbum son los temas "Oh My Love", compuesto para Yoko Ono, y la contemplativa "How?". George Harrison sería invitado por Lennon para tocar en algunos temas de "Imagine", especialmente en "How Do You Sleep?".