01/06/2021 08:55 Radio Euskadi Hoy martes La periodista Estefanía Molina e Iskortza Dantza Taldea en "Graffiti" Además hablaremos del gazpacho, conoceremos la historia de un famoso mentalista de loa años 20 y disfrutaremos con el duelo musical.

Los grupos de danza de Euskal Herria están en proceso de volver a tomar las plazas. En "Graffiti" de Radio Euskadi conocemos su situación más de cerca con Sara Gil, integrante de Iskorta Dantza Taldea.

Entre los años 2015 y 2020 la política española ha vivido hitos como la ruptura del bipartidismo y la formación del primer gobierno de coalición, pero eso no ha evitado decepciones y una paulatina desconfianza en la clase política. Todo esto favorece los populismos, un riesgo analizado en el libro "El berrinche político"; hablamos con su autora, la politóloga y periodista Estefanía Molina.

Mikel Soto se centra en un plato sencillo, refrescante y muy nutritivo: dedicamos un espacio al gazpacho, tradicional de las zonas rurales de Andalucía.

"Canciones & Temazos", el duelo más esperado de la semana. Galder Perez y Félix Linares presentan sus selecciones musicales y la audiencia da sus votos.

Imanol Ituiño nos presenta a Claude Alexander Conlin, más conocido como Alexander The Man Who Knows. Descubrimos la historia de este mentalista que alcanzó gran popularidad durante los años 20 en Estados Unidos.

El concurso, la cita, la cifra y la palabra del día.

Todo esto y más en "Graffiti". De 17:00 a 19:00 en Radio Euskadi.