08/06/2021 09:26 Radio Euskadi Hoy martes El escultor Lorenzo Ascasibar y BBK Openscience Fest en "Graffiti" Además seguiremos hablando del mentalista Alexander, conoceremos más sobre los helados y tendremos duelo musical.

Lorenzo Ascasibar es un escultor vasco que triunfó en EE.UU. y el investigador Miguel Ángel Elkoroberezibar ha escrito un libro sobre su vida. Juntamos a los dos en "Graffiti" para que nos cuenten su historia.

Mikel Soto nos habla sobre los helados, alimentos que pertenecen ya a todas las culturas gastronómicas del planeta y que gustan a todo (o casi todo) el mundo.

Imanol Ituiño retoma la increíble historia de un mentalista estadounidense muy popular en los años 20. Alexander, "The Man Who Knows", el desenlace.

Nos pasamos por BBK Openscience Fest 2021, que tendrá lugar durante esta semana en Bilbao. Más de una veintena de sesiones y actividades de ciencia abierta y participativa, a través de disciplinas como biología sintética, genética, neurociencia, biodiversidad, bioarte y biodiseño, medio ambiente o neurorobótica.

Félix Linares y Galder Perez se vuelven a subir al ring musical en una nueva entrega de "Canciones & Temazos", donde la audiencia decidirá quién es el ganador.

El concurso, la palabra, la cita y la cifra.

Todo esto y más en "Graffiti". De 17:00 a 19:00 en Radio Euskadi.