20/07/2021 10:05 Radio Euskadi Hoy martes Mikel Urdangarin presenta su disco "Izurdeen Lekua" en "Graffiti" Además hablaremos con la artista alavesa Gala Knörr, el periodista Lalo Tovar y conoceremos Zuberoa.

Hoy en "Graffiti" de Radio Euskadi charlamos con Gala Knörr, la artista alavesa que emplea el humor como mecanismo de supervivencia en su último trabajo "How to make friends and influence people".

En la era del Me Too, Marge Simpson tiene mucho que decir. Lleva 32 años contando cómo ve la vida que ha elegido. El periodista Lalo Tovar dice que ha hablado con ella y lo ha plasmado en "Yo sonreiré por las dos".

Seguimos de ruta por Euskal Herria. Visitamos Zuberoa "Con la Mochila a Cuestas" de la mano de Endika Cuesta.

Mikel Urdangarin presenta "Izurdeen Lekua" un emotivo disco dedicado a su madre en el Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz.

Como cada martes ¿Dónde está Eñaut? El concurso del verano Graffitero.

El concurso, la cita, la cifra y la palabra…

Todo esto y más en "Graffiti". De 17:00 a 19:00 en Radio Euskadi.