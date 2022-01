16/01/2022 09:08 Aquí Macondo Aqui Macondo Amistad, Divino Tesoro Roberto Moso "El Kanka" y el "Coletivo Panamera" anuncian sus retiradas. Mientras esperamos que se lo piensen mejor, nosotros seguimos bailando con Jomiv y Javier Ruibal, con Drexler y Pedro Guerra, con Tony Canto y Pedro Guerra, con Amaia Romero y con Pascuala Ilabaca... entre otros. Escuchar la página Escuchar la página

Volvemos con todo. Y lo hacemos a lo grande, con un buen lote de novedades donde predominan las colaboraciones amistosas y también algunos anuncios de retirada. El Kanka no puede más. Según ha anunciado en las redes: «Llevo 10 años de gira ininterrumpida. Más, si contamos los inicios en bares, antros y demás. Han pasado tantas cosas que para contarlas todas necesitaría otra vida». «He cantado para 3 personas y para 60 000, he dado 8 conciertos en 8 días, me he pinchado urbason en Cádiz para cantar en el Falla porque estaba enfermo, he pasado de ir sólo con mi guitarra a llevar un equipo de 13 personas, he cantado con la barriga chunga, sin dormir, resfriado, con jet lag, triste, con mi padre recién fallecido, de resaca, con ansiedad y con vértigo, he llenado el Wizink Center en Madrid y he suspendido un concierto porque no vino nadie»...

También el "Colectivo Panamera" ha hecho lo propio. Mientras esperamos que se lo piensen mejor, nosotros seguimos bailando con Jomiv y Javier Ruibal, con Drexler y Pedro Guerra, con Tony Canto y Pedro Guerra, con Amaia Romero y con Pascuala Ilabaca... entre otros.