Aquí Macondo Especial María Paz Giambastiani: La banda sonora de una vida luchadora Publicado: 22/01/2023 09:30 (UTC+1) Última actualización: 22/01/2023 20:29 (UTC+1) Periodista y activista en favor de las personas con discapacidad, María Paz Giambastiani, postrada en cama con esclerosis múltiple, nos ha ofrecido su playlist vital repleto de recuerdos y reflexiones.

GERMAN BARCELÓ_Bombitas de agua: "Esta canción es todo el recorrido de mi infancia en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tuve una infancia feliz, y esta canción me traslada hasta esos preciosos años".

JORGE DREXLER_La Trama y el Desenlace: "El recorrido de una vida es todo transformación y a mí, como a muchos, me toco readaptarme muchas veces por distintas circunstancias de vida y de la esclerosis múltiple. Y de alguna manera, fui marcando mi camino y, espero, dejando huella".

LOS PIOJOS_Verano del 92: "Esta canción de Los Piojos marcó toda una época de salidas, de bailes, una juventud disfrutada en un mix de deportes, competencias y salidas hasta horas prudentes…, al día siguiente había competencias de tenis o golf …y nunca me gustó salir hasta muy tarde, prefería el deporte".

CALIGARIS SINFONICO_Que corran: "Me hace acordar a la frase que digo, mantengo y sostengo que "a pesar de todo, seguimos adelante"; corriendo, caminando, pero seguimos. Algunas veces paramos al costado del camino para tomar aire y volver a recomenzar. Aunque no siempre es fácil. Es un recuento de las caídas de las que nos levantamos y seguimos adelante, previo proceso de afrontamiento. Y me hace acordar de quienes me acompañaron por esos momentos difíciles de transitar".

JUAN CARLOS BAGLIETTO Y SILVINA GARRE_"Sólo se trata de vivir: Es un descubrir constante. En los caminos que fui tomando fui conociendo nuevos lugares, acercándome a distintas personas, y la vida me hizo más empática, que primara el darse cuenta, y el acompañar desde los dos lados del océano".

MANUEL WIRZT Y DIEGO TORRES_Desde que te vi: "El amor… lo tuve, lo disfruté, lo sufro, pero lo viví de los dos lados del océano. Y lo que siempre tuve fue el amor de mis amigas, las hermanas de la vida. Como los amores por dos ciudades: Buenos Aires y Bilbao-Getxo, mis lugares en el mundo. Al final uno termina no siendo ni de acá ni de allá, sino que es del medio del océano.

ALEJANDRO LERNER JUNTO CON ABEL PINTOS, AXEL, LALI, LEÓN GIECO, ROLANDO SARTORIO, SANDRA MIHANOVICH Y SOLEDAD_Todo a pulmón: "En el transcurso de mi vida tuve aciertos y errores, y me mantuve en el recorrido. Sin embargo, este último tiempo me está costando mucho más poner garra, vida y corazón, ante el avance de la esclerosis múltiple, que me está dejando sin elección".

KEVIN JOHANSEN FT MIRANDA JOHANSEN_Es como el día: "La vida es como una calesita, un carrusel, del que participas, pero no solo, sino con esos amigos que llueve o truene, rías o lloras, cerca o lejos, se hacen presentes, te acompañan".

LA MIRADA_Darse cuenta: "En mi trayecto personal y profesional como periodista trace mi carrera en torno a temáticas sobre las que dejar un sello y una perspectiva personal, generando un darse cuenta en distintos temas: actualidad, economía, inmigración, discapacidad, dependencia, acompañamiento…, mediante distintos canales: revistas, diarios, radio…"

ABEL PINTOS_Motivos: "Bob, mi perro, que llego a mi vida hace 12 años, y me dio vida, me dio ganas, me dio amor, y me dio presencia. Un compañero único en su especie. Bob mi negro, siempre juntos".

LOS AUTÉNTICOS DECADENTES ft JORGE SERRANO_Viviré por siempre: "Es al final un deseo, vivir por siempre, de otra manera, en el corazón de quienes me quisieron y de quienes quise".