'Un tercio de los menores inmigrantes acaban llegando a Euskadi'

25/06/2018

Centros de menores desbordados, algunos con el triple de ocupantes que su capacidad. La situación en Andalucía es muy complicada ante la nueva ola de inmigración. Hablamos con José Carlos Cabrera.

Un tercio de los menores que entran por Algeciras y el Campo de Gibraltar acaban llegando a Euskadi. Ese es el dato que José Carlos Cabrera, investigador de la Universidad de Granada y experto en migraciones, ha aportado en una entrevista en 'Boulevard' de Radio Euskadi. Todo ello, pese al reciente desmantelamiento de una red de unas 28 personas que cobraban hasta 5.000 euros a los menores para traerles a territorio vasco desde varias zonas de Marruecos.

Y es que hay provincias de Marruecos cuyos menores migrantes vienen directamente a Bilbao o Donostia. Este experto tiene detectadas al menos 2 zonas diferentes, incluso tras la desarticulación de la red anteriormente mencionada. 'Hay mafias que siguen trabajando para el tráfico de menores no acompañados hacia Euskadi', ha señalado.

En la actual nueva ola de personas migrantes que tratan de alcanzar las costas europeas, desde el norte de África, la acogida en el sur de la Península está siendo deficiente por una imprevisión 'clara y manifiesta'. 'No se han puesto más medios' para garantizar la acogida de un mayor flujo de personas que, se sabía, se iba a producir. Así de tajante se ha mostrado José Carlos Cabrera. Según sus palabras, esta imprevisión 'absoluta' no se limita únicamente al trato que se da a los menores, pero es especialmente grave en este caso. Y es que, según señala, todos los centros de menores de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz se encuentran al doble de su capacidad; y hay centros que incluso triplican su aforo.

El hacinamiento está provocando, por ejemplo, varios brotes de sarna en centros de menores. Hay al menos cinco casos, pero el número sigue creciendo. Y es que, pese al protocolo existente, se siguen ingresando menores allí donde ya se ha detectado la enfermedad, por lo que se están contagiando unos a otros.

Según José Carlos Cabrera, se producen dos fallos de planteamiento simultáneos. Por un lado, que el sistema de protección a la infancia está regulado por una ley que no tenía un perfil transnacional, y 'no se ha cambiado la ley pese al cambio de la situación'. Por otra parte, en palabras de Cabrera, las políticas migratorias han apostado por el control y no por la prevención. 'Creo que tendríamos que cambiar de estrategia', ha señalado, a la luz de los acontecimientos.