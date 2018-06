Boulevard

Un aurresku de altura

Alberto Dueñas bailará en una plataforma de un metro cuadrado a 27 metros

28/06/2018

Y lo hará sin arnés. 'Puedo engancharme y sería peor, más peligroso'. La experiencia promete dejarnos sin respiración. Con este aurresku comenzará la décima edición de la Red Bull Cliff Diving.

Por tercer año, una de las competiciones más espectaculares llega a Bilbao en busca del mejor clavadista del mundo. Y si los 14 deportistas tendrán que concentrarse y dejar los nervios y el miedo a un lado para lanzarse a la ría desde 27 metros de altura, Alberto Dueñas tendrá que tener aún más sangre fría si cabe. Porque bailará un aurresku en esa misma plataforma.

La edición anterior, el clamor del público fue tan intenso que no podía escuchar al txistulari que se encontraba muy cerca de él. 'Cuando hice el giro en el aire me fui hacia la derecha y a las 60.000 personas pareció parárseles el corazón' cuenta Alberto que encara con mucha orgullo este tremendo reto.

Afirma que no ha podido ensayar aún y que no podrá hacerlo hasta mañana por la noche. Sus más de 35 años como dantzari le permiten estar tranquilo a pesar de que le verán en todo el mundo: 'me hace muy feliz poder mostrar parte de nuestra cultura'.