Boulevard

Jorge Hernández

'Compramos perros que no sabemos manejar y van a a acabar en una perrera'

12/07/2018

El adiestrador, instructor y responsable de Amarok Educación Canina, nos da una lección sobre los perros que compramos sin tener en cuenta sus necesidades.

En 'Boulevard Summer Edition' estrenamos sección sobre el mundo animal con Jorge Hernández del centro Amarok Educación Canina, especializado en modificación de conducta.

En relación a los border collie comenta 'si no tienes ovejas no te eches un border collie. No te eches un perro conductor de ganado que genera 5 veces más dopamina que un perro normal' y añade que 'si no le doy salida a esas necesidades instintivas, va a buscarlas él'.

Hernández insiste en que 'las perreras están hasta arriba' ya que 'lo perros viene preprogramados para hacer cosas' y nosotros 'no paramos de comprar perros que no sabemos manejar y van a acabar en la perrera'.

Sobre la idoneidad de tener perros pequeños en un piso aclara que 'casi todos los perros pequeños descienden de un tronco de perros que se dedicaba a matar ratas y van a estas encendidos 24 horas al día, y viven para estar todo el rato pendientes, corriendo y persiguiendo, y regalamos, a nuestras ancianas, perritos pequeños que les van a hacer la vida imposible'.