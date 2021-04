13/04/2021 13:43 Boulevard RAMADÁN "El ayuno significa una oportunidad para acercarnos a Dios" EITB MEDIA En "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi hemos hablado con Abdel Y Jamira Hak Youssfi un matrimonio de Bilbao que practica el Ramadán desde que eran pequeños. Escuchar la página Escuchar la página

Ramadán es un mes respetado por los musulmanes en todo el mundo como el mes de ayuno. Lo celebran cada año, no tiene fecha fija, ya que, cambia en torno al mes lunar. Este año ha sido el noveno mes de ese mismo calendario y el cumplimiento anual del Ramadán está considerado como uno de los Cinco Pilares de Islam y su duración es de veintinueve a treinta días, a partir de la luna creciente hasta la próxima luna creciente.

Un ayuno que comienza cuando sale el sol y finaliza cuando este se pone. Ahora mismo estamos mas cerca del invierno que del verano y hay 17 horas de luz. Abdel y Jamira Hak Youssfi son un matrimonio de Bilbao lo llevan practicando desde que eran niños. Jamira cuenta en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi, que para un musulmán el ayuno significa una oportunidad más para acercarse a Dios, una oportunidad para purificarse, y para establecer una relación más firme con Dios y contigo mismo.

Abdel explica que “lo de ayunar mucho o poco tiempo es relativo por cada persona. Al final el nivel espiritual de cada uno es diferente y las intenciones también. El tiempo también influye ya que ayunar 16 horas en Nigeria o aquí es muy diferente pero se lleva bien, sobre todo cuando lo haces por placer”.

La gente cada vez es más consciente de lo que es el Ramadán pero las preguntas como “¿de verdad que no comes en todo el día?” o “¿ nada de agua”? no se pueden evitar, comenta Jamira entre risas.