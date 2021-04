16/04/2021 15:06 Boulevard Magazine Entrevista Ser o no ser digital, he ahí la cuestión Ecequiel Barricart nos presenta su último libro “El Ser Digital”, con las claves para afrontar la era de la nueva digitalización en la empresa y en la marca personal. Escuchar la página Escuchar la página

Best of You… “Lo mejor de ti”, el primer sencillo del quinto álbum de Foo Fighters (“In your Honor”) es la banda sonora del libro El ser digital.

Su autor, Ecequiel Barricart es propietario y director de la agencia de comunicación líquida y diseño You Media y ha escrito también Tú eres dios y tu marca personal es tu religión o Think Punk.

En su último libro El Ser Digital aporta claves para afrontar la nueva digitalización, la nueva realidad a en la que nos moveremos en esta nueva época de cambios, claves para las empresas y para la marca personal. Y cómo hacer todo todo eso desde el AMOR….