01/06/2021 10:24 Boulevard Memorial Víctimas Terrorismo "Una cosa es ver un zulo en las noticias y otra cosa es entrar y ver el espacio" O.V. | EITB Media Hoy se inaugurará oficialmente el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Gasteiz. El historiador Gaizka Fernández explica qué podemos encontrar dentro, "no hay nada parecido en Europa".

El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz está ubicado en el antiguo edificio del Banco de España que ha sido reformado en su totalidad. El Memorial se divide en cuatro espacios expositivos y en él las víctimas de ETA ocupan un lugar destacado, aunque también están representadas las del GAL, GRAPO y las de atentados de grupos yihadistas. También cuenta con 1098 testimonios y se puede entrar en una réplica del zulo en el que estuvieron Ortega Lara y Julio Iglesias Zamora.

Gaizka Fernández Soldevilla, historiador y responsable de investigación del Centro Memorial, ha explicado en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi que "no hay nada parecido en Europa" y que es el "primer centro memorial dedicado al terrorismo en Europa". Para realizar este "proyecto pionero" tomaron como ejemplo los memoriales del holocausto y de las víctimas del nazismo.

El proyecto ha sido todo "un reto" pero también "muy satisfactorio". "Había que hacerlo con el mayor rigor histórico posible sin dejarnos llevar por la emociones" ha explicado el historiador. Todo lo que se expone en el Memorial "está respaldado por las fuentes primarias".

Ante las voces que cuestionan posibles ausencias, el responsable de investigación ha señalado que se han basado en una ley que dice "qué es el terrorismo y cuales son los grupos terroristas, hay que contar a partir de 1960". Gaizka Fernández no duda en afirmar que "están todos los terrorismos que han golpeado España, han sido muchísimos".

En el Centro Memorial las sensaciones son muy importantes es por ello que hay una réplica del zulo en el que estuvieron Ortega Lara y Julio Iglesias Zamora. "Una cosa es verlo en las noticias y otra cosa es entrar y ver qué espacio tenía". Hay que "experimentar" lo que se siente dentro de ese espacio de dimensiones reducidas en el que estuvieron los secuestrados, "es una auténtica barbaridad".

Hay una parte "importante" de la sociedad vasca que "quiere saber qué paso y otra parte que no". Destaca el mayor número de visitas de gente joven que de adultos, "porque quieren saber, no hay transmisión, no se está contando ni en las familias ni en las escuelas".

Fernández espera que "sea un centro de referencia y una visita obligada" para todo aquel que viva o que visite Vitoria-Gasteiz.