01/07/2021 10:31

Boulevard

Las no fiestas

Mikel Torres: "No hay fiestas, las terrazas se retirarán a las 12 de la noche"

O.V. | EITB Media

No podemos bajar la guardia en las no fiestas porque aunque no se celebren como antes de la pandemia, en lugares como en Hernani se han multiplicado los positivos después de San Juan.

Calle de Portugalete 12:27 min