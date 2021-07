15/07/2021 10:13 Boulevard Nuevas medidas restrictivas Aburto: "Vamos a dedicar todos los recursos que tenemos disponibles para hacer cumplir el decreto" EITB Media El alcalde de Bilbao desvela que esta misma tarde se reunirá con la edil de Seguridad "para ver cómo se actúa y que se cumpla el decreto", y asegura "que a veces tiene la sensación de que algunos jueces viven en una realidad diferente". Escuchar la página Escuchar la página

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, deja claro que la Policía Local, en colaboración con la Ertzaintza, "va a dedicar todos los recursos que tenemos disponibles para hacer cumplir el decreto". Ha desvelado en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi que para ello "vamos a establecer los contactos necesarios" y que "esta misma tarde me reuniré con la edil de Seguridad para ver cómo se actúa para que se cumpla el decreto".

Juan Mari Aburto reconoce que es muy difícil cerrar parques como el de Doña Casilda, pero "vamos a hacer la vigilancia adecuada y, cuando haga falta, se sancionará con firmeza". Aburto ha avanzado que "durante la pandemia hemos realizado más de 19.000 sanciones, y más de 1.700 han sido por botellones", y ha recordado en este sentido en cuanto a los botellones "que la prohibición existe en las ordenanzas municipales".

El alcalde destaca que "es el momento de seguir diciendo a la ciudadanía que hay que seguir siendo responsable" y remarca el sentido de la modificación del decreto: "Una gran sensibilización social para que se refuerce el uso de la mascarilla y se eviten los entornos festivos".

Sobre la sentencia del Constitucional que declara ilegal el primer estado de alarma, Aburto dice contundente "que es enormemente preocupante". "Uno tiene a veces la sensación de que puede haber elementos de la judicatura que viven en una realidad diferente a la que vivimos los demás". Pone de manifiesto que "en toda Europa se han producido confinamientos y estados de alarma, en ningún caso el estado de excepción que son para cuestiones de orden público".

También le preocupa que "el Supremo lo avaló como el elemento adecuado y el propio TC ha avalado el confinamiento en distintas resoluciones", y recuerda en este punto lo que sentenció cuando se le prohibió a un sindicato gallego manifestarse el 1 de mayo. Así, afirma contundente que "es una decisión que me cuesta mucho entender y algunos jueces deberían entender que son parte de la solución".

Finalmente, sobre la pandemia, ha asegurado que parece "que como ha ocurrido en Donostia, Bilbao entre en los próximos días en zona roja" porque, muy a su pesar, "hoy probablemente las cifras seguirán subiendo". En este sentido, ha enfatizado en que se tenga claro que "no hay fiestas, no hay Aste Nagusia". Recuerda que se han programado actos a lo largo del verano para "disfrutar de la cultura y para que el sector cultural pueda trabajar", pero añade: "Es importante que seamos inflexibles con cualquier tipo de evento que se quiera organizar en las fiestas".

En otro orden de cuestiones, el alcalde de Bilbao ha calificado de "histórico" el acuerdo firmado ayer con el ministerio de Transportes para el soterramiento del tren en Zorroza. "Era una deuda que he tenido entre ceja y ceja desde que fui nombrado alcalde". Ha querido agradecer "la actitud positiva y abierta" que ha tenido la recién nombrada ministra, Raquel Sánchez, con la que no ha querido ocultar "que hablamos del tren de alta velocidad". "Le dije que Zorroza era una modelo a seguir, y que es el momento de empezar a comprometernos". En este sentido, ha dicho "que deberíamos iniciar un protocolo que ponga negro sobre blanco", que concrete compromisos, itinerario y calendario, pero no ha querido generar falsas expectativas aventurando que pueda ser este año. Lanza el guante al Ministerio afirmando que "espero que podemos comprometernos por escrito por primera vez con el tren de alta velocidad.

El alcalde de Bilbao ha querido enviar un abrazo expreso a la concejal Itziar Urtasun que ha desvelado que tiene cáncer. Aburto ha reconocido que "no puedo ocultar que con Itziar tengo una debilidad espacial. Asegura que "nos apoyamos mutuamente en este camino que nos toco recorrer", y asegura "que me encuentro con mucha ilusión, mucha fuerza y muchas ganas de seguir trabajando y llevando el timón de esta magnífica ciudad".