21/07/2021 10:41 Boulevard Apoyo del PNV al Gobierno Itxaso Atutxa: "Sánchez no es consciente de que no tiene mayoría absoluta" La presidenta del BBB, Itxaso Atutxa, pide a Pedro Sánchez que deje de gobernar con decretos, sea flexible y mejore su capacidad de diálogo aunque apuesta porque "la legislatura perdure".

La presidenta del Bizkaia Buru Batzar no ha querido desvelar si el PNV acabará apoyando en el Congreso los decretos ley que tienen que convalidar cuestiones trascendentes como la relajación del uso de la mascarilla en exteriores. Itxaso Atutxa reconoce en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi "que son grandes las discrepancias que tenemos" y lamenta que Pedro Sánchez esté gobernando a "través de decretos ley" porque "está siendo bastante duro, debería ser excepcional y no son flexibles para adaptarse a las distintas circunstancias". En este sentido afirma contundente que "Sánchez no es consciente de que no tiene mayoría absoluta".

Itxaso Atutxa emplaza a Sánchez a "que sea más flexible y mejore su capacidad de diálogo" aunque apuesta por seguir apoyándole el resto de la legislatura. La dirigente jetzale dice que "esperamos que la legislatura sea completa", que "nos interesa que se mantenga" porque "la estabilidad del Gobierno del Estado trae estabilidad a todos los territorios". Reconoce que "no va a ser fácil sobre todo si se olvida que no tiene mayoría absoluta" y que "los últimos cambios en el Gobierno son una dificultad añadida porque parece que hay que recordar los acuerdo incumplidos".

Sobre el debate del nuevo estatuts, la presidenta del BBB recuerda que es un trabajo que "quedó pendiente la anterior legislatura" y lamenta que "parezca que dediquemos menos tiempo a otras cuestiones". Reitera que la pandemia es prioritaria pero "poco a poco tenemos que ir retomando cierta normalidad". Sobre el contenido ha puesto de manifiesto que "se terminó con un documento que aunaron los expertos con los argumentos que esgrimían los partidos y otra propuesta de EH Bildu", formación con la que lamenta "es muy difícil trabajar". "Llegas a un acuerdo de bases y después en el trabajo de las expertas cambia de rumbo". Agradece en cambio el "entendimiento que mantiene en PNV con Elkarrekin Podemos-IU que "aquí tiene una posición diferente sobre el derecho a decidir".