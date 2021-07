23/07/2021 14:04 Boulevard Magazine #sueñopélvico El clítoris: el origen de todo Charlamos de sexo, placer y evolución con Junkal Altzugarai, de S Pélvico. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Junkal Altzugarai 13:18 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

Junkal Altzugarai es especialista en suelo pélvico y hoy hablamos de con ella del clítoris en una doble vertiente, la funcional y la evolutiva.

Los primeros homínidos fueron cuadrúpedos. Los atributos sexuales de la hembra eran la vulva y sus labios, que se volvían carnosos y rosados para que el macho detectara que era fértil, la penetraba por detrás y se deslizaba su esperma como por un tobogán, por la vagina hasta el útero y todo iba según su curso. La hembra casi ni se enteraba.

Hace 3-4 millones de años, los homínidos tuvieron que comenzar a utilizar las manos y empezaron a ponerse de pie.

Esto se sabe porque en 1974, mientras en la radio sonaba "Lucy in the sky with diamonds" un equipo de investigadores británicos encuentra en Etiopía una osamenta novedosa: una hembra con una pelvis más similar a la que conocemos hoy en día, un esqueleto al que se denominó como Lucy (por la canción), la primera Australopithecus afarensis.

Ahí comienza lo bueno. La naturaleza, tiene que dotar a Lucy de otros atributos sexuales, ya que la vulva no se ve... y tiene que hacer desear de alguna manera tener sexo con el macho. Comienzan los afectos, los cara a cara. Y la naturaleza dota a Lucy con el clítoris: un órgano, que al estimularlo da placer.

Comienzan los orgasmos. Esto es perfecto para la perpetuación de la especie: por un lado, las hembras sienten deseo y por otro el orgasmo genera vibración en la vagina, lo que hace que el esperma del macho llegue al útero con mayor facilidad.