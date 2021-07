27/07/2021 14:54 Boulevard Este miércoles Eneko Andueza, secretario general de los socialistas guipuzcoanos, en "Boulevard" También analizaremos la falta de servicios en los pueblos pequeños, hablaremos de los beneficios del reggaetón en la actividad cerebral, visitaremos Nueva York, y presentaremos las novedades tecnológicas. Escuchar la página Escuchar la página

En "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi asistiremos a la recolocación del puente giratorio de Ondarrua sobre las 09:00 de la mañana.

A las 9:30 recibiremos a Eneko Andueza, secretario general de los socialistas guipuzcoanos.

Media hora más tarde tendremos tiempo para la reflexión con Iñaki Soto y Bego Beristain. Abordaremos los temas de la homosexualidad en el deporte profesional y el acoso callejero.

En la última media hora del programa analizaremos la falta de servicios en los pueblos pequeños con conexiones desde Armintza; Barrundia, localidad en la que no hay escuela; y Legorreta, dónde los vecinos no pueden sacar dinero al no haber cajero.

¿Sabías que un reciente estudio indica que el reggaetón provoca mayor actividad cerebral que escuchar música clásica o folclore? Analizaremos este tema a partir de las 11:00 en "Boulevard Magazine" con Julio Plata-Bellod, uno de los responsables de este estudio, realizado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife.

Este miércoles, una de cacatúas australianas, y un robot aspirador perdido, en la última edición de "Biutiful News" de la temporada con Inko Martín.

Y en página tecnológica Eva Rodríguez de Luis, de Xataka, nos habla de ayudas a la compra de coche eléctrico y de cómo en los Emiratos Árabes están haciendo que llueva en el desierto con drones y descargas eléctricas.

Y seguiremos de ruta por Nueva York junto al periodista David Puente. Visitaremos Williamsburg, Greenpoint… Disfrutaremos de los restaurantes que apps de citas ponen a disposición de sus usuarios y terminaremos en la playa, en New Jersey, muy cerca de donde Bruce Springsteen comenzó su carrera.

Todo esto y más de 09:00 a 13:00 en el "Boulevard" de Radio Euskadi.