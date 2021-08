04/08/2021 11:01 Entrevista Mesa covid Begoña Díez: "La vacunación a menores de 12 años es un tema debatible" O.V. | EITB Media Rafa Bengoa y Begoña Díez hablan sobre la vacunación en menores. De cara al curso escolar "hay que asegurar las burbujas". En cuanto al aumento del precio de las vacunas, Xose Maria Torres, explica que los precios "no los establecen las farmaceúticas" si no que "se establecen en cada país". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Vacunación entre jóvenes 33:59 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

Llegar al 90 % de vacunación de la población implica vacunar a niños menores de 12 años. Rafa Bengoa ha explicado en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi que todavía no han salido los estudios que indican que se pueda vacunar a menores de 2 a 12 años, "el dilema es que probablemente sí habrá que vacunar de 2 años para arriba, pero cuando se confirme la eficacia y la seguridad de las vacunas en esos niños".

El exasesor en materia sanitaria de la ONU ha transmitido el mensaje de que aunque tengamos la inmunidad de rebaño "el virus se quedará entre nosotros de forma endémica". Begoña Díez, profesora de Microbiología de la UPV/EHU, asegura que "no es realista pensar que vamos a conseguir la inmunidad de rebaño en un mundo global" y lo importante es "proteger a las personas vulnerables". En cuanto a la vacunación a menores de entre 2 y 12 años ha asegurado que "es un tema debatible".

En este sentido, Bengoa ha remarcado que independientemente de que salgan estudios diciendo que se puede vacunar a los niños de 2 años para arriba, la idea es que "hay que asegurar burbujas en los colegios y que la vuelta al cole sea con mascarilla" debido a la contagiosidad de la variante delta.

Incluso con la vacunación de adolescentes hay padres que tienen reticencias por los efectos secundarios, sobre todo, en las adolescentes. Hay muchas mujeres que tras vacunarse han experimentado un cambio en su ciclo menstrual y eso preocupa y da la sensación de que no hay nadie que diga claramente a qué se debe. A este respecto la profesora de Microbiología ha explicado que "como muchas mujeres saben, en ciertos estados, incluso de estrés, se alteran los ciclos menstruales" y por lo tanto "no sería de extrañar que el estrés que causa la vacunación produjera un desarreglo", ya que los cambios en los ciclos menstruales "ocurren por muchos motivos que tampoco conocemos". "Lo preocupante sería que esos desarreglos fueran permanentes o irreversibles" pero Begoña Díez ha afirmado que no ha leído nada al respecto.

Los efectos secundarios de la vacuna están relacionados en "un 70 % con las mujeres" ha añadido Rafa Bengoa, quien también afirma no tener datos pero imagina que los efectos serán de corta duración.

En otro orden de cosas, las residencias de mayores en Navarra vuelven a estar en alerta, porque el virus sigue entrando en sus centros, a pesar de que todas las personas residentes están vacunadas. El impacto todavía es bajo y los síntomas leves, pero se han registrado dos fallecimientos después de 5 meses sin muertes.

Uno de los fallecimientos se ha registrado en la residencia San Jerónimo de Estella, una residencia referente ya que durante la primera ola no había entrado el virus debido al compromiso de los trabajadores que se encerraron junto con los residentes en el centro. David Cabrero, director de la residencia San Jerónimo, ha explicado que a día de hoy son "22 los residentes positivos y 7 los trabajadores infectados". Los residentes tienen síntomas leves.

Los trabajadores tuvieron un "bajón anímico" al entrar la covid en la residencia tras todo el esfuerzo realizado durante la primera ola, pero el director se ha mostrado "super agradecido" con todos los trabajadores que se "han volcado al haber tantas bajas entre el personal". Hoy es el primer día en la que no hay nadie con síntomas en la residencia.

Por otra parte, en las últimos días se ha sabido que Pfizer y Moderna incrementan el precio de sus vacunas. En el caso de Pfizer cada vacuna pasa de costar 15,50 € a valer 19,50 € y Moderna pasa de 19 € a 21,50 €. Xose María Torres, de Farmamundi, ha explicado que es habitual que el precio de los medicamentos varíe a lo largo de su ciclo de vida, "no se ponen a un precio fijo".

En su opinión es "una pena" que la Unión Europea haya decidido cortar el suministro de AstraZeneca, ya que la Universidad de Oxford obligó a AstraZeneca a poner un precio muy barato, "es la vacuna más barata, prácticamente a precio de coste". El coste de AstraZeneca es de "3-4 € la vacuna". Torres asegura que se ha rechazado "una vacuna que tiene una eficacia muy alta y es la más barata".

Xose María Torres ha aclarado que los precios de los medicamentos "no los establecen las empresas farmacéuticas, se establecen en cada país". "En España los precios no son libres, los marca la negociación". El aumento del precio "es lamentable" ya que todos los costes que han tenido "ya se han sufragado".