24/08/2021 10:46 Entrevista Consuelo Ordóñez "La Audiencia Nacional y la izquierda abertzale son los únicos que justifican los 'ongi etorri'" EITB MEDIA La presidenta de COVITE califica de "indecente" el acto de recibimiento al ex preso de ETA Agustín Almaraz en Bilbao: "fue muy parecido a un 'ongi etorri', que habían desaparecido en la última época".

La presidenta de COVITE se ha referido al recibimiento en Santutxu (Bilbao) al ex preso de ETA Agustín Almaraz, condenado por numerosos asesinatos y en prisión más de dos décadas. Consuelo Ordóñez restaba importancia a la bienvenida a las puertas de la prisión de Basauri al ex preso por parte de su entorno. No obstante, califica de "humillante, doloroso y vergonzoso" que los recibimientos se produzcan en espacios públicos, como ocurrió en Santutxu: "traspasaron una línea roja". Denuncia que "en las calles donde lo asesinaron y con jactancia" se organizara un acto. "Es indecente", prosigue Ordóñez, "no quieren convivencia porque se consideran orgullosos de haber matado".

Reconoce Ordóñez que los conocidos como 'ongi etorri' han desaparecido en este año 2021: "no ha habido ninguno". A su juicio este cambio se debe a la presión social y política, y no al convencimiento de los participantes de que "humillan a las víctimas". Para Ordóñez el acto de Santutxu, difundido por Sortu, fue "muy parecido a un 'ongi etorri'".

Sobre el papel de la justicia desde COVITE afirman que "la Audiencia Nacional y la izquierda abertzale son los únicos que justifican la existencia de los 'ongi etorri': los dos dicen que son manifestaciones de alegría". COVITE no va a pedir la prohibición de ningún acto de recibimiento a presos de ETA porque asume que la doctrina establecida avala su convocatoria.