08/09/2021 10:45 Entrevista Política Oyarzabal culpa a la educación pública vasca de "generar un clima de odio a España" El dirigente del PP alavés no cree que VOX incite con "discursos directos" las agresiones al colectivo LGTBI. A su juicio el aumento de denuncias no tiene relación con el auge de la extrema derecha en España, "antes también había, pero no se denunciaba".

Iñaki Oyarzabal, presidente del PP alavés, ha cargado contra la educación pública vasca en "Boulevard" de Radio Euskadi al afirmar que "genera un clima de odio a lo español" que está detrás de la última agresión a un militante de Nuevas Generaciones en Vitoria-Gasteiz. Ha ahondado en esta idea: "hay chicos que salen con un odio en el cuerpo que alguien nos debería explicar a qué se debe". Pide al PNV que desde el departamento de Educación se tomen medidas para evitar estas circunstancias que denuncian los populares. Ha descalificado como "programitas de ir a cuatro colegios" las iniciativas por la convivencia del Gobierno Vasco.

Para Oyarzabal es algo que "ocurre desde hace mucho tiempo" y reclama al PNV que "haga algo". Señala a EH Bildu porque "permanentemente jalean a quienes nos han asesinado" y ha restado valor al rechazo de EH Bildu hacia la agresión. A juicio del PP alavés también EH Bildu es responsable de crear el "caldo de cultivo".

Al contrario, preguntado por el repunte de ataques homófobos Iñaki Oyarzabal ha negado que VOX incite estas agresiones. "No creo que en Basauri y Azpeitia las agresiones homófobas se deban a grupos de VOX". No aprecia "delito de odio" en las declaraciones de VOX. "He escuchado a los dirigentes de VOX condenar ataques a homosexuales, pero no a los de Herri Batasuna condenar los ataques a los miembros del PP". A su juicio el aumento de denuncias homófobas no tiene relación con el auge de la extrema derecha en España. Es más, añade que "mucho homosexuales vascos se han ido a Madrid porque allí viven su condición sexual de forma mucho más libre".