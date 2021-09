24/09/2021 11:39 Boulevard Producto km0-cambio climático Neiker: "Un producto local no es garantía de ser más sostenible medioambientalmente hablando" EITB Media Olatz Umanunzaga, directora del departamento de Conservación de Recursos Naturales de NEIKER, asegura que lo local no tiene porqué ser siempre mejor medioambientalmente hablando. Escuchar la página Escuchar la página

En "Boulevard" de Radio Euskadi han analizado la relación entre el cambio climático y el producto local km0.

Se suele vincular la sostenibilidad ambiental de un producto a la cercanía entre el lugar de producción y el punto de consumo, porque pensamos que ahorramos, no sólo en precio, sino también en contaminación, cuanto más cerca están esos dos puntos, pero esto no es válido para cualquier producto, en cualquier momento del año. Un ejemplo: si estamos en enero, quizá ese tomate producido aquí, no sea más sostenible que otro producido más lejos.

Olatz Umanunzaga, directora del departamento de Conservación de Recursos Naturales de NEIKER, explica que el producto local va a tener sus ventajas "si trabajas la estacionalidad, si consumimos cuando toca" pero ha remarcado que no solo por ser local va a ser más sostenible medioambientalmente hablando. Y no lo es porque mientras el enero de Euskadi no es propicio para la producción de tomates y se necesitaría generar artificialmente las condiciones climatológicas idóneas de luz, temperatura, lluvia, o fertilizar el producto, en otras regiones, esas condiciones se producen de manera natural en esas fechas, por lo que el balance ambiental total estaría a favor del tomate importado, a pesar incluso del transporte.