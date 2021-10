25/10/2021 14:30 Boulevard Variación de precios Consejos y trucos para comprar online el billete de avión más barato O.V. | EITB Media Reportaje para analizar porque motivo varían tanto los precios de los billetes de avión, sobre todo cuando se compran online. Un dato curioso, "si reservas de un Samsung o un Iphone el precio sale distinto". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Avión 14:06 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Consejos y trucos para comprar online el billete de avión más barato

Los algoritmos, esa tecnología que tiene almacenada décadas de datos sobre los hábitos de los pasajeros y sus costumbres de pago, permiten a las empresas subir y bajar los precios a su antojo. Julio Usandizaga, presidente de la Asociación Internet Euskadi, ha explicado que "cuando nos conectamos varias veces, el algoritmo lo interpreta y lo que conseguimos, es que a veces, nos suban el precio".

En este reportaje de "Boulevard" Radio Euskadi, analizan el por qué de la fluctuación en los precios de los billetes de avión comprados online a la vez que ofrecen trucos para conseguir un mejor precio. "Cuanto más barato es el billete es a 15 días previo al vuelo" puesto que muchas agencias de viajes tienen bloqueados un montón de billetes, pero 2 semanas antes los liberan ha explicado Julio Usandizaga.

La competencia que las compañías hacen a las agencias de viajes tradicionales puede parecer voraz pero Sergio Gómez, director comercial de Viajes Eroski, no lo cree así y afirma que hay mercado para todos. Las agencias de viajes tradicionales tienen precios pactados y no los cambian, "no tenemos por qué ser más caros que las compañías aéreas".

Algunos usuarios han explicado sus trucos a la hora de comprar billetes online. Trucos como navegar en privado "para que los billetes no suban el precio porque internet tiene memoria", o comprar vuelos con escala "y quedarte en la escala, sin llegar al destino final".

Massimo Cermelli, profesor de Economía en Deusto Bussiness School, ha explicado que comprar el billete con 5 o 6 meses de antelación "ya no es más barato". Las ultimas 3-4 semanas hay una liberación de plazas que permite poder reservar a un precio menor".

También tiene mucho que ver el tipo de dispositivo desde el cual estás haciendo la reserva, ya que el tipo de móvil te puede cambiar el precio, esto es, "si reservas en un Samsung o un Iphone el precio sale distinto".

Otro de los consejos el aprovechar el lanzamiento de las nuevas rutas o reservar después de navidad o verano.