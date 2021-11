11/11/2021 09:49 Entrevista Renovación TC Roberto Uriarte: "Lo normal es que haya disciplina de votos pero es posible que haya una fuga de votos" O.V. | EITB Media Ante la votación en el Congreso de los Diputados para aprobar la renovación del Tribunal Constitucional, Roberto Uriarte, diputado de Unidas Podemos, asegura que con la votación de hoy "no es posible mantener una postura que permita una regeneración democrática profunda de la institución". Escuchar la página Escuchar la página

El diputado por Bizkaia de Unidas Podemos Roberto Uriarte ha comenzado su entrevista en "Boulevard" de Radio Euskadi explicando qué es el Tribunal Constitucional y cual es su principal labor, dejando claro que el TC "no es justicia, porque no pertenece al poder judicial". La labor de este órgano consiste en "interpretar la Constitución y controlar que las leyes que se aprueben con mayorías reducidas no puedan contradecir lo que dice la Constitución".

Ante la votación hoy en el Congreso y la designación de unos nombres que no son cómodos, Uriarte ha explicado que hoy habrá 3 posibilidades de votación y las "3 son extremadamente malas porque no se puede hacer ninguna renovación del TC sin acuerdos amplios entre el Gobierno y la oposición".

El diputado ha explicado que la oposición quiere que siga el bloqueo y para ello "ha planteado un candidato no idóneo para quitarse la presión de que ellos están bloqueando" y trasladar el problema al Gobierno. Con la votación de hoy, ha añadido, "no es posible mantener una postura que permita una regeneración democrática profunda de la institución".

Uriarte no descarta la fuga de votos entre las filas de los miembros que componen el Gobierno aunque "lo normal es que haya disciplina de voto".