16/11/2021 11:54 Boulevard Pasaporte covid Cómo funciona el pasaporte covid en Francia, Galicia y Barcelona O.V. | EITB Media El pasaporte covid, o pase sanitario, se puso en marcha este pasado verano en Francia. En Galicia usan el pasaporte para entrar a bares de copas y albergues, y en Barcelona lleva funcionando en discotecas, salas de fiestas, salas de conciertos, desde el 8 de octubre.

Olatz Simon, corresponsal EITB en Francia, ha explicado en "Boulevard" de Radio Euskadi cómo funciona el pasaporte covid en Francia dónde se puso en marcha este pasado verano. El pase sanitario, como lo llaman en Francia, se diseñó para que funcionase hasta ayer, pero hace una semana, el país galo optó por prolongar la utilización del pase sanitario hasta 2022. Empezaron exigiéndolo a mediados de julio en lugares de ocio y cultura, y desde agosto es obligatorio en cafés, bares y restaurantes.

La corresponsal ha relatado como al comienzo al enseñar el código QR, éste podía ser o no de la persona que lo enseñaba, debido a lo cual hubo un aumento de controles para saber cómo se estaba haciendo y se habló de multas, ya que incluso "se filtró el QR de Macron y alguien lo intentó utilizar para entrar en un hospital".

De hecho, cuando se comenzó a pedir el pase sanitario, para entrar por ejemplo en un supermercado, la gente "no entendía la discriminación con las personas que no lo tenían, pero su uso se ha generalizado". Ahora se ha empezado a pedir el pase sanitario "cada día y todo funciona con amenazas por parte del Gobierno" y con poner límites de tiempo, esto es, "a partir de tal día el que no esté vacunado no podrá hacer tal cosa". De hecho, Macron ha ligado el que se tenga el pase sanitario activo con la tercera dosis de la vacuna.

En Galicia, por ejemplo, ahora usan el pasaporte para entrar a bares de copas y albergues, aunque anteriormente lo han usado para bares y restaurantes. José Flores Arias, gerente del servicio gallego de Salud, hace una buena valoración del uso del pasaporte covid, que aunque "no es una garantía completa ante los contagios, es una forma de limitar el número de contagios".

Aunque al principio el uso del pasaporte para acceder a lugares de ocio "sonó difícil y hubo cierta oposición", desde el Gobierno gallego han llegado a acuerdos con la asociación de hostelería y "han participado en que nosotros estableciéramos esta medida, y a ellos, les va bien".

Por otra parte, en Barcelona llevan funcionando con el pasaporte covid en discotecas, salas de fiestas, y salas de conciertos, desde el 8 de octubre. Se van a cumplir siete semanas y según contaba Ramon Más, empresario de ocio nocturno, están muy satisfechos. "Entre el 90 - 95 % de las personas que acceden a las salas llevan el código QR y el resto portan test de antígenos o prc-s". Más ha valorado la experiencia como "muy positiva" y añade que la gente "se ha acostumbrado a llevarlo".

Los vigilantes de seguridad se encargan de comprobar el pasaporte covid gracias a un verificador que les ha proporcionado la Generalitat. Para evitar trampas hay doble chequeo: DNI y código QR.