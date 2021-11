18/11/2021 12:15 Entrevista Mesa covid López Acuña: "No hay justificación para una 3ª dosis a toda la población, sí a la población vulnerable" O.V. | EITB Media Según el último boletín epidemiológico de principios de esta semana, la incidencia a 14 días es de 181 casos por cien mil habitantes, y la ocupación de UCIS es de 30 personas con covid. Escuchar la página Escuchar la página

Si se compara la incidencia actual del contagio de la covid con otros momentos con incidencia similar de la pandemia, se comprueba que esta ola se comporta de manera diferente que las demás. Por ejemplo: en marzo, 199 de incidencia pero un centenar de personas en las UCIS. En junio, 186 incidencia y 80 personas en las UCIS. Más del doble de las que hay ahora. Es una prueba que confirma, que no estamos como en olas anteriores. Desde que se ha vacunado a la población, ese patrón ha cambiado a mejor.

"Boulevard" de Radio Euskadi ha analizado la situación actual con Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la OMS; Begoña Díez, Microbióloga de la UPV/EHU; y Quino Martínez, secretario general de la Asociación de Hosteleros de Gipuzkoa.

En las gráficas epidemiológicas se ve bien como el resto de olas han crecido durante un mes o mes y medio para luego llegar al pico y empezar a bajar, por lo que acaba teniendo su impacto en los hospitales. Una de las claves para que esta situación haya cambiado es la tercera dosis. De hecho, en la ola joven de verano la incidencia subió a más 800, aunque los ingresos en UCIS no aumentaron tanto. Aunque sí volvieron los brotes a algunas residencias, incluso con los usuarios vacunados con dos dosis, al recibir la tercera dosis ya no hay brotes de covid en las residencias.

Begoña Gómez ha explicado que la respuesta vacunal en personas mayores es "de peor calidad" y se desconoce "si la tercera dosis mantendrá durante largo tiempo" sus beneficios, ya que "las vacunas pierden eficacia a lo largo del tiempo para prevenir la infección pero siguen teniendo eficacia para prevenir la hospitalización y la mortalidad". Por lo que, ha añadido, que "es muy recomendable realizar la tercera dosis en personas vulnerables".

El epidemiólogo y exdirectivo de la OMS Daniel López Acuña por su parte ha resaltado que "no hay ninguna justificación para dar la tercera dosis a toda la población vacunada, aunque sí para la población vulnerable". Aunque la tercera dosis no va a frenar el contagio "protege del riesgo de hospitalización y muerte". En opinión del epidemiólogo "es más importante vacunar con pauta completa al 25 % de la población española que no está vacunada en los grupos de edad de 20 a 40 años". Aunque señala que "no podamos tener ninguna inmunidad de grupo, la estrategia que tiene que ir de la mano es: vacunación y mantener las medidas sanitarias como mascarilla, distancia social...".

Ante esta situación, el Gobierno Vasco ultima la solicitud al TSJPV que permita implantar con garantías el pasaporte covid a la hora de entrar en restaurantes de más de 50 comensales, locales de ocio nocturno y actividades ligadas a este tipo de ocio, Quino Maríinez, secretario general de la Asociación de Hosteleros de Gipuzkoa, opina que si el pasaporte covid tienen que servir para que el 9 % de los vascos no vacunados se vacune, no se puede exigir en un solo sector. A su juicio, esa exigencia "debería producirse en otros ámbitos, eventos que llaman la atención de los jóvenes como conciertos o exposiciones, o en sectores económicos dónde la vacuna es esencial para desarrollar la activad, como en el cuidado de mayores o enfermos".