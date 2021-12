01/12/2021 11:34 Boulevard Covid Begoña Díez: "El dato de mortalidad producida por la infección está elevándose" O.V. | EITB Media Lo importante según la microbióloga es que los no vacunados se vacunen puesto que "están contagiando más que los demás". Por otra parte, Iñigo Alday ha explicado como está la situación en Sudáfrica tras la aparición de la variante ómicron, "se ha dicho que los síntomas son muy leves". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Begoña Díez Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

La microbióloga de la UPV se muestra "expectante pero con cierta tranquilidad" ante el aumento de casos de coronavirus ya que "ahora tenemos unos recursos que antes no teníamos". La incidencia es de 509 positivos sobre los 100 000 habitantes cuando hace un año había menos positivos pero más hospitalizaciones e ingresos en UCI. En palabras de Begoña Díez en "Boulevard" de Radio Euskadi, "la vacuna nos deja libre del hospital aunque no limita la transmisión del virus". Díez está de acuerdo en volver a la emergencia sanitaria puesto que "el dato de mortalidad producida por la infección está elevándose".

En opinión de la microbióloga en cierta forma "era previsible" el aumento de contagios, por lo que hay que "aumentar la vacunación y disminuir los contactos". En cuanto a las limitaciones de aforos, cree que hay que poner el foco en las grandes concentraciones, como por ejemplo Santo Tomás, ya que "cuando estamos muy juntos, ese exterior se convierte en una zona interna". También aboga por "repensar las cenas de empresa y de amigos" de cara a las navidades, y en cuanto a las reuniones familiares, Díez opina que una solución podría ser realizar los test de antígenos antes de las cenas.

También ha mencionado que hay niños hospitalizados por covid y se pregunta por qué no vacunar a los niños contra la covid si se les vacuna, por ejemplo, contra el sarampión. La científica se ha mostrado a favor del pasaporte covid pero teniendo claro, que el hecho de tenerlo no quiere decir que no nos vayamos a infectar. Incide en la importancia de vacunar a los no vacunados puesto que "la población no vacunada está contagiando más que los demás".

A su entender no es raro que haya aparecido una nueva variante en el África subsahariana teniendo en cuenta que la tasa de vacunación "es menos del 10 %". Aunque la nueva variante ómicron "es muy diferente y es más transmisible" se puede detectar mediante la prueba de antígenos y pcr, y gracias a las vacunas se mantiene "cierta inmunidad". Ha recordado que con la variante delta "el número de contagios era enorme y la mortalidad era terrible" y a día de hoy, "esta situación no se está reproduciendo".

Iñigo Alday, director general de la planta de Irizar para el sur de África, explica la situación que se está viviendo en Sudáfrica ante la aparición de la nueva variante. Aunque a mediados de noviembre ya había casos en Europa, en Sudáfrica ha sido "todo un boom". El jueves se identificó esta nueva variante en el país africano y la sensación del viernes fue de "extremo pánico", aunque hasta entonces la situación era de calma. Aunque sí que están aumentado las hospitalizaciones no lo hacen al ritmo de los contagios, y "se ha dicho que los síntomas son muy leves".

El aeropuerto se ha visto colapsado totalmente por todos los americanos y europeos que quieren salir del país sudafricano. El hecho del aumento de contagios se puede deber a que solo "el 37 % de la población tiene la pauta completa y el 40 % solo tiene una dosis". En el continente africano el acceso a las vacunas no es tan sencillo como en Sudáfrica, pero este país "la gente tiene muchas dudas sobre la vacuna. Hay desinformación" ha declarado Alday.