Boulevard Covid-19 Cancelaciones en torno al 50 % en la hostelería debido al aumento del contagio de la covid O.V. | EITB Media Ante el incremento de contagios y el empeoramiento de la incidencia, ha habido numerosas cancelaciones en las reservas de la hostelería de cara a las comidas de empresa y de amigos.

"Boulevard" de Radio Euskadi ha visitado el Txoko Piperrak de Bilbao, un local en el que se celebran comidas para grupos. Gorka Maiztegi, propietario del Txoko Piperrak, asegura que las cancelaciones se deben más al "miedo al contagio" que por el tema de tener que mostrar el pasaporte covid. Han notado unas cancelaciones en torno al 40 - 50 %.

En Lezo está el Asador Patxikuenea, Aitor Manterola, propietario del local, pide a la gente que colabore cuando se acerquen a comer puesto que ellos tienen que "cumplir las normas y trabajar" para hacer que los restaurantes sean lugares seguros.

Jorge Pérez, propietario del restaurante El Reservado de Gasteiz, asegura que han notado "cerca del 50 % de cancelaciones" ante el incremento de contagios de la covid. Aunque, en su opinión "hay gente que se está escudando en el miedo a los contagios pero realmente no está vacunado" y no quiere pasar por el trance de tener que decir que no tiene el pasaporte covid delante de sus compañeros de trabajo.

La epidemióloga Itziar Ubillos apuesta por no ir a un local interior y aboga por estar en el exterior, en grupos más pequeños y "en vez de salir a cenar, hacer un picoteo". También recomienda hacer un test de antigenos antes de las celebraciones familiares para "evitar riesgos". En estos momentos, ha asegurado que "no hay rastreadores suficientes" y que están desbordados.