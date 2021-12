17/12/2021 09:49 Entrevista Víctimas de ETA Marisol Chávarri: "En el caso del asesinato de mi padre no hubo investigación" O.V. | EITB Media Miguel Chávarri, jefe de la Policía Municipal de Beasain, fue asesinado el 9 de marzo de 1979. Su hija reconoce que a día de hoy no sabe quién mató a su padre y pide que una de las condiciones para que los presos tengan beneficios debería ser "que colaboraran con la justicia, y no está pasando". Escuchar la página Escuchar la página

La consejera de Igualdad, Justicia, Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, va a presidir la entrega de los Cuadernos de Memoria y Reconocimiento a las familias de víctimas de ETA en casos de esclarecimiento incompleto. El acto va a contar con la presencia de una veintena de familias, en representación de los 86 Cuadernos completados en esta primera fase, en los atentados que fueron cometidosy no esclarecidos entre los años 1968 y 1979.

Marisol Chávarri es hija de Miguel Chávarri Isasi, jefe de la Policía Municipal de Beasain, casado y con tres hijos, y que fue asesinado el 9 de marzo de 1979. En palabras a "Boulevard" de Radio Euskadi, Marisol Chávarri ha explicado que "no hubo ninguna investigación" en el caso del asesinato de su padre. Algunos vecinos aseguraron haber visto a un joven salir de las dependencias de la Policía y subirse a una motocicleta, pero no se pudo establecer una relación con el crimen. La hija de la víctima ha asegurado que durante todos estos años nadie se ha puesto en contacto con la familia para decir como iba la investigación. Tampoco ninguna Institución se puso en contacto con ellos para mostrar apoyo. "Es como si la herida estuviera abierta, yo no se quién ha matado a mi padre" ha explicado.

Marisol Chávarri asistirá hoy al acto organizado por el Gobierno Vasco pero reconoce que el acto en sí no le ofrece "nada"."Lo único que nos queda es la memoria" ha añadido. Tampoco tiene ninguna esperanza de que pueda saberse qué paso y cree que una de las condiciones que se debería pedir a los presos para que tengan beneficios "debería ser que colaboraran con la justicia, y esto no está pasando". Aunque en el caso de su padre el asesinato ya ha prescrito, otros casos "se podrían resolver y encontrar a los culpables".