17/12/2021 10:51 Entrevista Pilar Garrido: "Me preocupa que se cree un bloque nacionalista entre PNV y EH Bildu" O.V. | EITB Media Pilar Garrido no se muestra preocupada por los datos del sociometro, según el cual perderían 2 escaños, ya que Elkarrekin Podemos es el partido "que más se parece a la manera de ser de la sociedad vasca" y asegura que es la segunda opción de voto "del 80 % de los vascos".

La cordinadora general de Podemos Euskadi y diputada de Unidas Podemos en el Congreso, Pilar Garrido, se ha mostrado preocupada ante el acuerdo conseguido en torno a los presupuestos vascos entre el Gobierno Vasco y EH Bildu. En una entrevista concedida a "Boulevard" de Radio Euskadi ha señalado que ese acuerdo "no es bueno para la sociedad vasca" y que le preocupa que "estemos en una hoja de ruta y que se cree un bloque nacionalista entre el PNV y EH Bildu, que hace una apuesta de país que no beneficia a todos los vascos y vascas".

En otro orden de cosas, en cuanto a los datos del sociometro según el cual Elkarrekin Podemos es el único partido que perdería escaños, 2 que irían a EH Bildu, y sitúan a su partido por debajo del PP, Garrido ha señalado que las encuestas "no son determinantes". La diputada se ha mostrado convencida de que su partido "ocupa la centralidad en Euskadi" y que es el que "más se parece a la manera de ser de la sociedad vasca", es por todo ello, que es la segunda opción de voto para "el 80 % de los vascos". También ha añadido que "un tercio de los votantes de PNV, EH Bildu y PSE-EE cambiarían su voto si se concreta el frente amplio", es por eso que el proyecto de futuro de Elkarrekin Podemos "pasa por crear ese bloque histórico, progresista y de izquierdas".

En cuanto a la gestión de la pandemia por parte del Gobierno Vasco, la cordinadora general de Podemos Euskadi opina que el Gobierno Vasco "no está a la altura" ya que no se puede prescindir de 4000 sanitarios y "hay que dotar de una manera clara el sistema, con más recursos económicos y personales".

También se ha referido a la dimisión del ministro Manuel Castells, propuesto por Unidas Podemos, y asegura que dimite por problemas de salud, no por ningún otro tema como por ejemplo que no haya salido adelante la Ley de Universidades. "Es un ministro que no tenía un perfil tan público, pero no se puede hablar de crisis de gobierno" ha aseverado.