27/01/2022 12:38 Boulevard Teletrabajo Zuloaga (LAB): "En los siguientes convenios que se tengan que regular el teletrabajo será un punto clave" O.V. | EITB Media Las cifras muestran que en España se dobló el número de teletrabajadores de marzo 2020 a marzo 2021 y hoy día hay casi un 10% de teletrabajadores. Desde el sindicato LAB, Nerea Zuloaga, pide regular el teletrabajo.

Los convenios laborales que están negociándose actualmente no escapan al teletrabajo. En la medida en que empresa y trabajadores, los dos, le encuentran sus ventajas, no hay problemas para contemplar el teletrabajo como forma de organizarse. Lo cierto es que hay convenios que ni hubiesen contemplado el teletrabajo pero ahora lo incluyen como uno de los puntos clave. Hay muchos trabajadores que le han visto el lado positivo a esto de no tener que desplazarse hasta el centro de trabajo.

El sector de los seguros ya contempla el teletrabajo. Iñaki Otaolea, afiliado a ELA, y miembro del comité de empresa de Catalana Occidente, ha señalado ante los micrófonos de Radio Euskadi que se establece una prioridad: el teletrabajo es voluntario y reversible por ambas partes. Cualquier parte puede aceptarla y rechazarla.

En el sector de los consignatarios, en el puerto de Bilbao, también pelean por regular el teletrabajo en sus convenios. Trabajadores como Aitor San Martín, han descubierto lo que supone teletrabajar y sólo le ven ventajas. La empresa, por ahora, los mantiene teletrabajando sólo por motivos sanitarios y el objetivo es lograr que el teletrabajo se convierta en una nueva forma de organizarse de la empresa.

A Nerea Zuloaga, miembro del sindicato LAB en la Federación de Servicios Privados, le toca sentarse en las mesas de negociación del sector de oficinas y despachos. Uno de los más grandes de la economía vasca, ya que es el segundo sector más importante de Bizkaia con más de 25 000 trabajadores, y tiene parada la negociación de su convenio desde hace casi 10 años. La semana pasada se reunieron para hablar de teletrabajo. En palabras de Nerea Zuloaga a "Boulevard" de Radio Euskadi, este sector ha sido el primero en ponerlo encima de la mesa "sin tener buenos resultados" puesto que la patronal no quiere negociar solo el punto del teletrabajo, sino que se negocie todo el convenio.

El teletrabajo también ha supuesto una ventaja para aquellas empresas que ya no pagan alquiler de oficinas, de hecho hay empresas, ha explicado Zuloaga, que dejaron de pagar los alquileres en los primeros meses de la pandemia, en marzo, "y ahora han alquilado unos coworking en los que no se respetan las medidas de seguridad adecuadas". "Hay que regular ese trabajo" pide la sindicalista, puesto que, aunque sí que las empresas dan materiales a los trabajadores, no están regulados los consumibles, ni tampoco se especifica qué son, "la pelea es el dinero". Desde el sindicato entienden por consumibles el teléfono, internet, calefacción, electricidad o parte del alquiler por el espacio. Lo que suponen unos gastos aproximadamente de 150 € mensuales a los teletrabajadores.

Zuloaga no aboga por un teletrabajo al 100 % puesto que "el tema psicológico pasa una factura importante a los trabajadores", ya que se necesita socializar y el trabajo no es algo individual. Otro de los temas que les preocupa es que pasaría en el caso de que el trabajador sea del país pero la empresa ni siquiera esté en Europa, ya que las condiciones de los trabajadores no estarían claras. También ha explicado que durante este tiempo se han puesto software espías en los ordenadores personales de los trabajadores que violan la intimidad de las personas.