Boulevard Aumento de precios El recibo de la luz en la Residencia San Jerónimo pasa de 3265 € a 7346, mientras el consumo baja un 15 % EITB Media La factura de la luz de hace un año supuso un gasto de 3200 € frente a los 7300 € de este año. Habiendo, además, consumido 3000 kilovatios menos. Lo que supone un 15 % menos energía y un 228 % más de gasto. Por su parte, los transportistas se quejan del aumento del gasóleo.

En "Boulevard" de Radio Euskadi se han acercado a dos sectores que notan significativamente el aumento imparable de los precios, por un lado de la electricidad, y por otro de los combustibles. En un tuit del director de la residencia de personas mayores de Estella, la residencia San Jerónimo, se denunciaba la diferencia entre lo que han pagado en el mes de enero de luz y lo que pagaron el mismo mes el año pasado. El año pasado pagaron por 34 días, 3265 Euros, y la factura del mismo mes de este año, con tres días menos, 31 días, es más del doble: 7346. Habiendo consumido, además, 3000 kilovatios menos este año, pasando de 21 000 kW/h a 18 000. Un 15 % menos energía pero un 228 % más de gasto.

David Cabrera, director de la residencia San Jerónimo de Lizarra-Estella, ha contado en Radio Euskadi que no se lo creía cuando abrió la factura de la luz y pensó que era un error de la compañía eléctrica. El aumento de la luz les genera un desequilibrio en el presupuesto que puede conllevar a frenar alguna inversión que tenían prevista realizar. En pro de reducir el impacto de la residencia en el medio ambiente, instalaron placas fotovoltaicas que han reducido el consumo en un 15 % y que conllevaron una inversión de 50 000€. El director se ha preguntado qué hubiera pasado de no tener las placas. Por otra parte, ha explicado que la bajada del IVA en el precio de la luz del 21 al 10 % "no es para todos los contratos" por lo que no se han podido beneficiar de ello.

Otro de los sectores afectados por la subida de los precios es el de los transportistas. Luisma, transportista autónomo ha explicado que la subida le afecta en 60 € más de gasto al día. La solución para no tener un gasto añadido de 1200 € al mes, pasa por "la profesionalización del gasoil", ya que la pequeña ayuda que da el Gobierno "no compensa el gasto".