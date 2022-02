21/02/2022 14:15 Boulevard Diversidad funcional Inazio Nieva: "Tengo una parálisis cerebral pero no me voy a quedar en casa por un comentario" O.V. | EITB Media Inazio Nieva, divulgador de la diversidad funcional de 22 años, aboga por poder salir de fiesta como el resto de los jóvenes y pide que la gente sepa "controlar la bebida" para no tener que escuchar comentarios inadecuados cuando vuelve solo a casa. Escuchar la página Escuchar la página

Ahora que han vuelto la fiesta a los pueblos y ciudades de Euskadi en "Boulevard" de Radio Euskadi se han preguntado por qué no es habitual ver persona con diversidad funcional en las discotecas o en los bares de alterne. El hecho de que no sea habitual ver a estas personas de fiesta puede deberse, quizá, al temor a ser increpados, o simplemente porque muchos espacios no están adaptados para ellos y ellas. Estos días se ha viralizado un Tik Tok por las redes sociales, un vídeo de Inazio Nieva, de 22 años, que estudia un grado en integración social, es divulgador de la diversidad funcional y nació con parálisis cerebral.

El joven de Leioa afirma que de fiesta se lo pasa "como uno más" pero los problemas surgen cuando va solo por la calle camino a casa. "Ando de una manera peculiar" y está habituado a oír comentarios del tipo "tú sí que vas perjudicado". Su primera reacción es de impotencia pero luego tiene que asimilarlo. "Tengo una parálisis cerebral y no me voy a quedar en casa por un comentario" asegura Nieva, es por ello que pide "saber controlar la bebida", ya que a veces "pensamos que el alcohol es un comodín para hacer los que queramos". Inazio Nieva asegura reaccionar "con dos dedos de frente"y contesta que no es alcohol, que es parálisis cerebral, ante los cual "se queda cortados, es como impactante porque no se lo esperan. Vida solo hay una y hay que vivirla" ha afirmado.

Inazio es bastante activo en Instagram, dónde tiene un papel reivindicativo pero también juega con la pedagogía para naturalizar su día a día, incluso con un toque de humor. "Si te ríes conmigo soy el primero que me rio de mi diversidad funcional" ha apostillado. "Siempre he sido un Inazio vacilón" ha comentado con gracia. De todas formas, su forma de ser actual tiene mucho que ver con su proceso de autoaceptación que le ha llevado 10 años de trabajo con un terapeuta, 10 años de ayuda psicológica. Y es en este momento cuando sale el Inazio reivindicativo, ya que ha dado las gracias a su familia por haber hecho que acudiera a un terapeuta pero ha añadido que otras familias con menos capacidad económica no pueden enviar a sus hijos e hijas a un terapeuta, y eso hubiera significado que "en vez de llegar a un 57 % de diversidad funcional me hubiese quedado en un 89 %. Por desgracia, el dinero en una diversidad funcional lo es todo".