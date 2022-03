01/03/2022 09:24 Boulevard Guerra Ucrania Dimitri Nazarenko: "Europa no debería dejar a Ucrania sola" O.V. | EITB Media Dimitri Nazarenko, residente en el sur de Ucrania, cree que la Unión Europea ha dejado solos a los ucranianos en la defensa de la libertad y el futuro europeo del país. Mientras sigue la ofensiva rusa espera que "triunfen la razón y la paz". Escuchar la página Escuchar la página

Esta noche los residentes de una ciudad al sur de Ucrania se han tenido que trasladar dos veces al refugio tras sonar las alarmas antiaéreas. Dimitri Nazarenko se resiste a dejar su ciudad porque debe estar con su familia, su ciudad y su gente. En palabras a "Boulevard" de Radio Euskadi ha explicado que de momento están en una zona tranquila pero preparándose para cuando lleguen "los criminales de guerra". Han habilitado puestos de control militar en las calles y hay presencia de policía y guardia nacional.

De momento no tienen escasez de alimentos y muchos voluntarios y productores de alimentos están recopilando comida en diferentes centros para ayudar a los refugiados y a los militares que van llegando a la ciudad. "Ucrania lucha contra el ocupante defendiendo nuestra libertad y nuestro futuro europeo", y defendiendo valores como "humanidad, educación, cultura, libertad, e independencia" ha añadido Nazarenko. Cree que la Unión Europea les ha dejado solos y cree que "Europa no debería dejar sola a Ucrania" ante la ocupación rusa. "Nunca" habían pensado en luchar contra Rusia, "pero nuestros hermanos no son nuestros hermanos, son ocupantes".

También ha explicado que hay colapso en la frontera debido a los millones de personas que están tratando de huir del país y siente "dolor" al ver lo que está ocurriendo en varias ciudades del país con la entrada de los ocupantes rusos. Ha finalizado la entrevista transmitiendo la esperanza de que "triunfen la razón y la paz".