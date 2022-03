02/03/2022 09:30 Entrevista Guerra de Ucrania Mikel Ayestaran: "Kiev es una ciudad fantasma, hay un éxodo de civiles constante" O.V. | EITB Media El corresponsal de EITB Media llegó anoche a Kiev, la capital de Ucrania, de la que están "muy cerquita" las tropas rusas. Arancha González Laya asegura que Europa no va a tolerar "invasiones, ataques, agresiones en el continente europeo, tanto si es un país de la UE, como si no lo es". Escuchar la página Escuchar la página

Mikel Ayestaran, corresponsal de EITB Media en la capital de Ucrania, ha asegurado en "Boulevard" de Radio Euskadi que las calles de Kiev están irreconocibles, desiertas, "es una ciudad fantasma. Solo se ven familias que van en busca de un tren para salir de aquí. Es un éxodo constante". La pasada noche ha sido tranquila en Kiev pero a la mañana sí que han sonado las sirenas ante un posible ataque aéreo. El periodista asegura no saber si hoy será el día en el que las tropas rusas entren en la capital pero "están muy cerquita". Aunque hay contactos indirectos de los dos gobiernos en todo momento "las dos posiciones son muy lejanas".

La ex ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, Arancha González Laya, ha expresado que la Unión Europea "no va a tolerar invasiones, ataques, agresiones en el continente europeo, tanto si un país es miembro de la UE, como si no lo es", para ello la Unión Europea va a desplegar todos los instrumentos que tiene en sus manos. También ha añadido que "es más importante que nunca" mantener la presión sobre Putin y asegura que Europa "ha reforzado enormemente su postura y su capacidad de ser un actor geopolítico y está dando pasos de gigante en temas de seguridad y defensa". Ante lo que ha calificado como "postura tremendamente irracional de Putin" los que están sufriendo las consecuencias de las durísimas medidas económicas impuestas por parte de Europa y de EE.UU, son la ciudadanía y las empresas rusas, "Rusia se ha quedado aislada internacionalmente en términos políticos".