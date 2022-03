07/03/2022 16:07 Boulevard Guerra en Ucrania Paisova: "Levantar la voz contra lo que está pasando es muy peligroso porque vas directamente a la cárcel" O.V. | EITB Media La profesora de periodismo internacional en la Universidad Estatal de Moscú arremete contra la rusofobia que existe en el mundo, porque "la imagen de Rusia está identificada con esta invasión, y no todos los rusos son así". Escuchar la página Escuchar la página

Ya son 4500 las personas detenidas en Rusia por protestar contra la guerra en Ucrania. Anna Paisova, periodista y profesora de periodismo internacional en la Universidad Estatal de Moscú, ha reconocido en "Boulevard" de Radio Euskadi que hay "cierta polarización" entre la sociedad rusa. Mientras hay gente que apoya a Putin "hay otra mucha gente" que no puede apoyar nada de lo que está pasando ahora y "levantan la voz, pero con la nueva ley es muy peligrosos porque directamente vas a la cárcel o tienen que pagar una multa por expresar tu opinión".

La periodista ha cuestionado la rusofobia que se ha creado en el mundo, en su opinión, "es un error muy grande" identificar a toda la población rusa con esta operación militar y con esta catástrofe humanitaria de Ucrania. En estos momentos se identifica la imagen de Rusia con esta invasión y "no todos los rusos son así" y ha mostrado su malestar porque se piense así.

Paisova se ha declarado como rusa y ucraniana puesto que tiene abuelos y familia en Ucrania pero también tiene familia rusa. En Rusia "no hay una opinión general de lo que está pasando ahora". Ha explicado que el 70 % de los rusos no tienen pasaporte y nunca han salido de Rusia. En su opinión, los que realmente van a sufrir las consecuencias de las sanciones son los que "estaban predispuestos a la vida europea y occidental y conocieron otro mundo y otros valores". La mayoría de los rusos "ni ha tenido medios, ni posibilidades, ni ganas de salir del país". Además, por ejemplo, "la policía y los militares no tienen derecho a pasar las vacaciones fuera de Rusia". Aunque las consecuencias económica van a afectar a todos, "los rusos tienen la capacidad de resistir y sufrir y están acostumbrados a vivir no muy bien".

Anna Paisova ha trabajado como periodista en televisión y sabe, es muy consciente, de que la información que les llega está sesgada, no todo lo que les llega es real pero también habla de la evidente manipulación de algunas de las imágenes que llegan desde Ucrania. El gobierno ruso ha cerrado muchos medios de opinión independientes "todavía hay acceso a información diversa por redes sociales o periodistas independientes". Aunque muchos jóvenes prefieren recibir informaciones independientes por las redes sociales, "la mayor parte de la población sigue viendo los canales oficiales de televisión".