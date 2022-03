Boulevard Guerra en Ucrania Ayestaran: "Rusia no está avanzando hacia Kiev, les están empujando y están perdiendo terreno" O.V. | EITB Media Publicado: 25/03/2022 09:20 (UTC+1) Crónica de Mikel Ayestaran desde Kiev como testigo directo de la contraofensiva ucraniana en la capital. El corresponsal ha llegado hasta un pueblo recientemente liberado por las fuerzas ucranianas. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Barricada en Kiev 3:53 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El frente de propaganda de Kiev y Moscú "es tan fuerte" que el corresponsal de EITB Media, Mikel Ayestaran, duda de "todo lo que sean las informaciones oficiales". Ayer pudo cruzar el único puente que queda abierto y se adentró en lo que ha sido la línea del frente durante semanas. El fuego de artillería seguía bastante intenso pero los puestos de control estaban abandonados hasta que se encontró con un pueblo recientemente liberado por las fuerzas ucranianas. "No solamente Rusia no está avanzando hasta la capital sino que les están empujando y están perdiendo terreno" ha explicado en "Boulevard" de Radio Euskadi.

Aunque es cierto que Rusia sigue avanzando en Mariúpol, ya que puede ser uno de los objetivos de Putin por la situación estratégica en la que se encuentra, el corresponsal ha explicado que tampoco se han hecho con ella "con un paseo militar teniendo en cuenta la supremacia rusa". Los rusos están aplicando la guerra de desgaste, con bombardeos masivos y combates calle por calle. "Llevan un mes y no lo consiguen". Mariúpol es una "ciudad reducida a talco, el puerto no lo están tocando, es lo que realmente les importa" ha explicado el periodista. En este mes, el ejército ruso "no ha conseguido ninguna gran victoria".

Por otra parte, en el país se ha instaurado la ley seca, en las tiendas y gasolineras no se puede comprar bebida de alta graduación, y los ucranianos están cumpliendo esta ley a rajatabla.