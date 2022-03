Boulevard Guerra en Ucrania Ayestaran: "Mariúpol podría caer en las próximas horas" O.V. | EITB Media Publicado: 29/03/2022 10:52 (UTC+2) Mientras siguen los combates en el norte de Kiev, el corresponsal Mikel Ayestaran asegura que "no hay mucha esperanza" ante el proceso de negociación entre Kiev y Moscú que se ha retomado hoy en Turquía. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Mariúpol 3:42 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Tras dos semanas, hoy se ha reabierto el proceso de negociación en Turquía entre Kiev y Moscu. En declaraciones a "Boulevard" de Radio Euskadi, el corresponsal Mikel Ayestaran asegura que las esperanzas en torno a esta reunión "no son muy altas". Según ha informado el Financial Times, Rusia renunciaría ha desnazificar Ucrania y no vería con malos ojos una entrada condicionada de Ucrania en la Unión Europea. El periodista ha afirmado que el Financial Times "tiene fuentes directas en el lado ruso" pero que hay que "ser muy cautos" con estas informaciones. Lo de que de momento parece claro es que "el acuerdo está muy lejano".

Sobre el terrenos, los ucranianos siguen con su contraofensiva en el norte de Kiev y esta noche las baterías antiaéreas han trabajando más que en días anteriores, y, por otro lado, Rusia sigue manteniendo su pulso, por lo que "Mariúpol estaría muy cerca de caer, podría ser en las próximas horas".

Por otra parte, Ayestaran no pone en duda la información que ha dado The Guardian, que asegura que 3 negociadores, un magnate ruso y dos enviados ucranianos, mostraron signos de envenenamiento tras una reunión en Kiev en febrero, lo que a su entender "es un aviso muy serio para quién quiera mediar al más alto nivel".