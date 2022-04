Entrevista Mascarillas Iñaki Olaizola, Osalan: "Si el riesgo es evidente la empresa puede obligar al uso de la mascarilla" EITB Media Publicado: 20/04/2022 12:05 (UTC+2) Última actualización: 20/04/2022 12:07 (UTC+2) El decreto "deja claro" que a partir de ahora "no es preceptivo el uso de la mascarilla salvo en algunos lugares de trabajo muy concretos" ha explicado el subdirector de Planificación de Osalan. Escuchar la página Escuchar la página

El decreto que regula el uso de las mascarillas en los espacios interiores señala que en el ámbito laboral, con carácter general, no va a ser obligatorio el uso de las mascarillas pero deja en manos de los servicios de prevención laboral determinar si se debe seguir utilizando en los puestos de trabajo o no y dejar esta puerta abierta genera dudas en las empresas. Salvo en los centros sanitarios, socio sanitarios y en el transporte público "no es preceptivo el uso de la mascarilla" a no ser que el riesgo en la empresa sea evidente ha explicado Iñaki Olaizola, subdirector de Planificación de Osalan. Las recomendaciones para las empresas están disponibles en la página web de Osalan pero ha citado que hay que "concretar las situaciones para ese uso responsable de la mascarilla para los trabajadores vulnerables", como por ejemplo, en el caso de las profesoras embarazadas para quienes recomienda el uso de la mascarilla.

Por otra parte, ha querido dejar claro que no es competencia de Osalan decidir si está bien o no, la obligación del uso de las mascarillas en las empresas que así lo estimen oportuno. "En última instancia debería decidir un juez" ha añadido. En cuanto a las posibles dudas que puedan surgir en los comercios donde los clientes entren sin mascarilla y los trabajadores la tengan puesta, Olaizola ha afirmado que "no se puede exigir a los clientes que se la pongan" pero siempre y cuando se respeten las medidas de prevención como mantener la distancia entre las personas.

Juantxo Revilla, director gerente del grupo CEI Sevicio de Prevención y miembro de la junta directiva de ASPA Euskadi (Asociación de Servicios de Prevención de Euskadi), ha asegurado que el no uso de la mascarilla "es un paso más en la normalización en interiores". Aunque en el entorno laboral no es obligatorio el uso de la mascarilla ha matizado que "puede haber circunstancias" que lo hagan obligatoria, como por ejemplo, tener en cuenta los colectivos, los entornos y las actividades que realizan los trabajadores. Además, ha remarcado que "el no uso de la mascarilla no es obligatorio".

Colonias de Musikanaiz

Esta semana son muchas las colonias o los campamentos que están en marcha para atender a los más jóvenes de la casa mientras los progenitores están trabajando. Radio Euskadi ha visitado las colonias de Musikanaiz de Donostia. Hoy los niños se están conociendo sin mascarilla aunque los profesores y monitores sí la van a llevar durante esta semana. Yamel Romero, responsable de Musikanaiz, ha reconocido que ha sido una "decisión difícil de tomar". Nahia, monitora del centro, ha admitido que no conoce como puede trabajar sin mascarilla y que se encuentra con ganas. "No conozco ni las caras ni las expresiones de muchos de mis alumnos" ha añadido, mientras señala que "hay un montón de actividades que es necesario hacer sin mascarilla".