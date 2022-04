Boulevard Descubre tu talento Tony Estruch: "El talento es algo innato, algo genuino. Todos tenemos un valor que aportar" EITB Media Publicado: 21/04/2022 12:41 (UTC+2) Última actualización: 21/04/2022 12:41 (UTC+2) Tony Estruch nos ayuda a encontrar "la genialidad que todos tenemos dentro" con la ayuda del libro "Geniotipo, descubre al genio que hay en ti". Escuchar la página Escuchar la página

El talento es, por definición, la capacidad para entender o para el desempeño de algo. Este talento es en varias ocasiones fruto de admiración por nuestra parte, fruto de anhelo. Tanto, que a veces olvidamos dos cosas: primero, que el talento no es algo que se tiene o no se tiene, sino que hasta la persona más talentosa tiene que trabajar y cultivarlo; y segundo, que todos y cada uno de nosotros tenemos más talento de lo que creemos, solo que lo vamos enterrando con el paso del tiempo, y no le damos oportunidad a que florezca.

Tony Estruch, músico y compositor, cursó un máster en fracaso hace 10 años, algo que, sin embargo, le embarcó en un proceso de investigación que, tras mucho tiempo analizando el talento en sus distintas formas le ha llevado a descubrir el geniotipo. Ahora, Estruch presenta sus investigaciones y los resultados obtenidos en un libro llamado "Geniotipo, descubre al genio que hay en tí", escrito gracias a una investigación exhaustiva junto a un equipo de psicólogos, biólogos, coaches y neurólogos sobre el talento humano y su desarrollo.

La genialidad es algo que "todos tenemos dentro y que surge cuando conoces al máximo tus capacidades, tu potencial y las desarrollas de una manera tan genuina que te hace único" ha afirmado Estruch en "Boulevard"· de Radio Euskadi. El escritor ha arremetido con el sistema educativo que "nos hace a todos copia de todos" y lo ha calificado como "educastración". "Incluso los insectos saben cual es su propósito de vida y nosotros no sabemos qué hemos venido a hacer aquí" ha afirmado. El talento es "algo innato, algo genuino", para ello, solo hay que sentir aquello que te apasiona y te hace feliz. Estruch opina que en general no se da valor a aquello que se nos da bien y pensamos que no tenemos talento, "pero todos tenemos un valor que aportar".

Para el compositor, el talento es lo que da sentido a la vida de cada cual, pero para encontrarlo "hay que olvidarse de quien quieres ser y realmente ser". Ha destacado el valor de la autoestima en la búsqueda del talento personal puesto que sin ello "difícilmente lo encontrarás".