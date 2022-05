Entrevista Entrevista José Castro: "Cualquier ciudadano podría presentar una querella contra el rey emérito" Isusko AB | EITB Media Publicado: 23/05/2022 13:14 (UTC+2) Última actualización: 23/05/2022 13:25 (UTC+2) El instructor del caso Noos se atreve a denunciar en "Boulevard" que la inviolabilidad del Rey fue un fraude al votante de la Constitución. Asimismo cree que "cualquier ciudadano podría presentar una querella", pero está convencido de que el Tribunal Supremo no lo aceptará. Escuchar la página Escuchar la página

El rey emérito ha estado en La Zarzuela con su familia en un encuentro privado en lo que ha sido su último acto en España antes de volver a irse Abu Dabi tras salir hace dos años por el escándalo de sus regularizaciones fiscales y las sospechas de cohecho.

Ha regresado ahora que se ha archivado la causa que investigaba supuestas comisiones ilegales en la construcción del ave a la Meca.

El juez José Castro, instructor del caso Noos, jubilado ya, advertía de que el cierre de esa causa no significa que no pueda ser llamado a declarar si cualquier ciudadano perjudicado presenta una nueva querella, "si a alguna acusación popular se le deja seguir, estaríamos en un escenario que podría haber un litigio. Yo siempre he entendido que los supuestos delitos, sobre todo contra la hacienda pública, han perjudicado a los ciudadanos de este país. Creo que cualquier ciudadano español podría presentar una querella contra el rey emérito, pero estoy convencido de que el Tribunal Supremo no lo aceptará".

Explica que la Fiscalía, "con unos argumentos que dejan mucho que desear", ha archivado las diligencias internas por las presuntas irregularidades, pero que esto no vincula a los Tribunales.

Sobre la inviolabilidad decía también que debe modificarse para restringirla al ejercicio del cargo. Cree que en su día se defraudó a quienes aprobaron la constitución no explicando bien los términos en los que quedó recogida, "la propia constitución establece una excepción, nos vendieron falsamente el concepto inviolable. Nadie sabía lo que era inviolable. Dícese de un privilegio que se concede en función de las funciones de un cargo".

Castro dice que los partidos políticos deberían acabar con la inviolabilidad del rey, "con independencia de las posibilidades de que se reproduzcan estos hechos, y de que el comportamiento de los borbones que vienen fueran irreprochables, esto no puede permanecer en la Constitución".

Está jubilado, pero tras cuarenta años de carrera judicial, se atreve a denunciar que la inviolabilidad del Rey fue un fraude al votante de la Constitución.