Entrevista Entrevista Bego Díez: "La viruela del mono es una enfermedad conocida y está en nuestros libros de texto" Isusko AB | EITB Media Publicado: 25/05/2022 09:17 (UTC+2) Última actualización: 25/05/2022 09:56 (UTC+2) La microbióloga de la UPV, que ha estado en el programa "Boulevard", cree que lo que hay que hacer "es vacunar a los contactos estrenos de los casos positivos". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página La viruela del mono 7:56 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La viruela del mono es una enfermedad que no es nueva en África "la verdad es que la viruela del mono es una enfermedad conocida y está en nuestros libros de texto. Ya se ha producido una alerta porque se está produciendo una epidemia".

Asó nos lo confirmaba Bego Díez, microbióloga de la UPV, en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi.

Los síntomas de la viruela del mono son similares a la de la ya erradicada viruela, aunque algo más leves - fiebre, dolor de cabeza, muscular, de espalda, escalofríos y agotamiento- y con frecuencia hay inflamación de los ganglios y una erupción cutánea, que comienza en la cara y se extiende a otras partes del cuerpo, principalmente manos y pies.

Díez afirmaba que no tiene nada que ver con la covid, "no lo podemos comparar con la covid. Hay muchas cosas que no conocemos, pero entre humanos no está tan extendida. Ahora vamos a conocer más casos porque estamos más alerta. Los brotes se están produciendo en una población muy concreta con un lazo muy estrecho".

Las personas menores de 40 no están vacunados, "lo que sí hay que hacer es vacunar a los contactos estrenos de los casos positivos, es decir, una vacunación en anillo. España tiene alguna dosis de la antigua viruela y pueden ser útiles".

Sobre la transmisión y la mortalidad la microbióloga de la UPV decía que "la velocidad de transmisión no es muy alta, no parece que vaya a correr como la pólvora. Se hace a través de fluidos, con las gotas más grandes. Esperemos que no haya una extensión tan rápida y tan amplia. Y sobre la tasa de la mortalidad no es muy mortífero y se curan de forma instantánea aunque hay que mantener el estado de alarma".

Origen

Se trata de un ortopoxvirus zoonótico con síntomas y presentación similares a la viruela, erradicada en 1980, aunque con menor gravedad, transmisibilidad y mortalidad. Es endémica en África Central y Occidental, detectándose casos importados esporádicos en el Reino Unido.

Síntomas y duración

Según la SEIMC, tras la infección por contacto con animales, el período de incubación suele ser de entre 7 y 14 días, pero puede extenderse también de 5 a 21. Los síntomas son similares a los de la viruela ya erradicada en 1980, aunque algo más leves: fiebre, dolor de cabeza, musculares, espalda, escalofríos y agotamiento.

A diferencia de la viruela humana, en la del mono es frecuente la aparición de ganglios inflamados. También conlleva una erupción que, a menudo, comienza en la cara y se extiende a otras partes del cuerpo, particularmente a manos y pies.

El curso de la enfermedad suele durar entre 2 y 4 semanas.

Transmisión

Se transmite a través de saliva o excreciones respiratorias, o por contacto con el exudado de la lesión o el material de la costra. También a través de heces, así como las relaciones sexuales pueden representar otra fuente de exposición.