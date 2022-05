Entrevista Entrevista "Los del CrossFit somos unos frikis que nos gusta sufrir" EITB Media Publicado: 26/05/2022 11:44 (UTC+2) Última actualización: 26/05/2022 11:44 (UTC+2) Alexander Anasagasti pertenece al equipo de Zarautz y se han clasificado para los CrossFit Grames que se disputan en Wisconsin (EEUU). Escuchar la página Escuchar la página

El CrossFit, actividad de moda en los últimos años, se define como un sistema de entrenamiento de fuerza basado en ejercicios funcionales constantemente variados y realizados siempre a una alta intensidad. Se basa en el incremento de las capacidades físicas más reconocidas por los especialistas en el entrenamiento deportivo con pesas.

Es una marca registrada que organiza sus propios juegos, los CrossFit Grames y este año será de 4 al 7 agosto en Madison (Wisconsin, EEUU).

El equipo de Zarautz se ha clasificado para esa final, y ahí está Alexander Anasagasti, donostiarra de 28 años, que ha estado en "Boulevard", "el CrossFit cada vez es más conocido, pero hay mucha gente que no sabe lo que es aunque lo practica mucha gente. Yo llevo 8 años y no he levantado ni una rueda... como se cree por ahí".

Anasagasti da más detalles de esta modalidad, "somos unos frikis que nos gusta sufrir y queremos competir, pero eso es un grupo pequeño. Es bastante divertido, entrenas en grupo y veo gente de todas las edades. La gente tiene unas habilidades que no conoce."