Boulevard Reportaje "Hazi eta Ikasi", una iniciativa para ayudar en los estudios a los que menos recursos tienen Isusko AB | EITB Media Publicado: 06/06/2022 10:42 (UTC+2) Última actualización: 06/06/2022 10:42 (UTC+2) En "Boulevard" de Radio Euskadi hemos querido dar a conocer esta gran iniciativa que se basa en el voluntariado. Antes de la pandemia llegaron a los 220 niños y 160 voluntarios.

En Donostia-San Sebastián hay una iniciativa para ayudar a niños de familias con recursos limitados a los que les cuesta seguir el ritmo de clase.

Hoy en día no todos los centros tienen aulas de apoyo ni todas las familias tienen recursos suficientes para pagar clases de refuerzo y de ahí salió la iniciativa "Hazi eta Ikasi" que lleva 9 años ofreciendo clases gratuitas a niños y niñas de entre 7 y 14 años. Muchos inmigrantes o de familias no euskaldunes que no pueden ayudar a sus hijos e hijas con las tareas o no tienen tiempo.

Empezaron con 8 voluntarios y 20 niños y antes de la pandemia llegaron a los 220 niños y 160 voluntarios.

Amaia Ibarra es la coordinadora de los voluntarios, "muchos chavales son inmigrantes, han llegado a mitad de curso, se enfrentan a algo diferente y es un choque muy fuerte, y aquí intentamos ayudarles y acompañarles".

Esta iniciativa no sería posible sin los voluntarios y voluntarias, la mayoría spn jubilados que vienen del ámbito educativo, pero también hay estudiantes. No les exigen ninguna titulación específica, lo único que les exigen es un compromiso en el tiempo, que acudan dos tardes por semana a uno de los centros que la iniciativa "Hazi eta Ikasi" tiene en Donostia.