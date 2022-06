Boulevard Entrevista "Estábamos durmiendo en el refugio y tiraban bombas; por la calle había mucha gente con pistolas" Isusko AB | EITB Media Publicado: 15/06/2022 11:31 (UTC+2) Última actualización: 15/06/2022 11:44 (UTC+2) Tras vivir unos meses muy duros y tardar una semana en llegar en autobús, Anna vive ahora en Güeñes y estudia en el colegio Eretza Berri de Sodupe. Ha contado su experiencia en "Boulevard" de Radio Euskadi. Escuchar la página Escuchar la página

Anna tiene 13 años y llegó a Gueñes el 17 de abril desde Irpin, cerca de Kiev. Cada verano visitaba a una familia vizcaína y por esa razón la vuelta desde Ucrania, a pesar de ser dura y larga "tardamos una semana en llegar, en autobús".

Así recuerda sus últimos días en Irpin, "estábamos durmiendo en el refugio y tiraban bombas, no podíamos salir a la calle, solo 2-3 horas al día. Las tiendas estaban todas cerradas y por la calle había mucha gente con pistolas".

Todo ha cambiado en su vida, con un nuevo colegio, compañeros y asignaturas, "en el patio todos me preguntaban a ver que tal, no me dejaban sola y ahora estoy contenta".

Sobre Euskadi, "hay muchísimas montañas y playa. Irpin es muy grande, 700 mil habitantes, pero le falta montaña y es más plano"