Entrevista Entrevista "Toda la plantilla de Mercedes está convocada y creo que va a ser un éxito" Isusko AB | EITB Media Publicado: 21/06/2022 10:10 (UTC+2) Última actualización: 21/06/2022 10:15 (UTC+2) Loli García, secretaria de Comisiones Obreras de Euskadi, ha estado en el programa "Boulevard" y afirmaba que "el otoño va a ser caliente", y que el "problema está en el bolsillo de la ciudadanía". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Loli García (CCOO). Foto: EITB Media 19:40 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La secretaria de Comisiones Obreras de Euskadi, Loli García, confirmaba en Radio Euskadi que después del verano llegarán cambios, "tenemos un verano donde la gente necesita normalizar, que nos ha afectado a nuestras vidas. El otoño va a ser caliente, no tenemos previsión de que vaya a haber crisis económica, hay crecimiento, creación de empleo, las empresas están teniendo beneficios, pero el problema está en el bolsillo de la ciudadanía".

Uno de los temas principales para la secretaria de CCOO son los salarios, "es una prioridad. Llega un momento que hay un crecimiento económico y lo que no puede ser es que tengamos los salarios congelados".

Afirma que hay que subirlos, pero no de cualquier manera, "tenemos propuestas flexibles. Tenemos que valorar en cada sector como están. Que haya subidas, pero con una condición, que haya clausulas de revisión para garantizar esas subidas".

Loli García confirmaba que se va avanzando y que se han conseguido llegar a acuerdos en algunas negociaciones, "estamos avanzando en algunos campos, alcanzando acuerdos, como en el transporte de mercancías, que tiene subidas y cláusulas de revisión para garantizar ese IPC".

Sobre Mercedes y las movilizaciones convocadas para mañana, "coincidimos en la convocatoria con los otros sindicatos. Están convocados a un paro y eso es lo importante. Toda la plantilla de Mercedes está convocada y creo que va a ser un éxito".

Sobre Osakidetza dejaba claro la actual situación, "no invertir en la atención primaria viene desde hace tiempo, no hay plan estratégico y la negociación con Osakidetza es nula porque no tienen voluntad. Hace falta inversión, profesionales y estabilidad en la plantilla".