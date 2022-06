Boulevard Entrevista "Nunca se sabrá cuantos fallecidos han habido. Ha habido una violencia extrema" Isusko AB | EITB Media Publicado: 27/06/2022 09:26 (UTC+2) Última actualización: 27/06/2022 10:08 (UTC+2) El presidente de la ONG Prodein, José Palazón, lleva más de 20 años denunciando las vulneraciones de derechos humanos cometidas en la frontera de Melilla. Escuchar la página Escuchar la página

Operarios del cementerio de Sidi Salem, en las afueras de la localidad marroquí de Nador, fronteriza con Melilla, preparaban en las últimas horas varias fosas donde las autoridades planean enterrar a los migrantes fallecidos y dar carpetazo al asunto.

Aunque oficialmente no se ha confirmado una fecha de enterramiento, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, publicaba ayer en una red social de Internet una imagen de trabajadores del cementerio cavando fosas, y afirmaba que ese era el lugar elegido para el enterramiento.

Las sepulturas se encuentran en una zona aislada del resto de tumbas. Por el momento se han excavado 12 fosas, pero los trabajos van a continuar a lo largo del día de hoy.

Las autoridades marroquíes no han informado por el momento de las nacionalidades de los fallecidos ni del proceso que se seguirá para darles sepultura, y mantiene la cifra de muertos en 23, frente a los 37 de las ONGs humanitarias que piden que se les identifique y se les devuelva a sus familias.

Algunos periodistas expertos en migraciones apuntan a que gran parte de las personas que intentaron saltar la valla de Melilla procedían de Sudán y llegaron a la frontera española tras años en ruta, y haber intentado cruzar el Mediterráneo después de pasar por Libia.

José Palazón, presidente de la ONG Prodein y uno de los activistas de referencia en España sobre inmigración e infancia, ha estado en "Boulevard" donde ha dejado claro que algo así no se había vivido, "con un resultado como este no recuerdo algo así. Lo característico de esta vez es que ha habido una difusión gran den los medios de comunicación. No quiero decir que haya pasado otras veces".

"Nunca se sabrá cuantos fallecidos han habido, en esas imágenes pueden ser muchos, muchos más. Ha habido una violencia extrema", afirmaba Palazó,