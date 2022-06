Boulevard Entrevista Si se tiene covid "en principio hay que ir a trabajar" Isusko AB | EITB Media Publicado: 28/06/2022 10:33 (UTC+2) Última actualización: 28/06/2022 10:34 (UTC+2) Aitor Guisasola, es responsable de Salud Laboral de Osalan, y ha analizado en "Boulevard" el estado de la pandemia. En los últimos días los casos han vuelto a subir. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Aumentan los casos de covid 5:56 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Todos los indicadores de la covid han sufrido un ascenso respecto a las semanas anteriores, y muestra de ello es que muchas personas han confirmado en "Boulevard" que volvemos a tener contagios en nuestro entorno.

La cifra de personas hospitalizadas en planta por esta enfermedad ha aumentado hasta las 410 este pasado domingo, 67 más que una semana antes. Además, se suman 12 personas en la UCI.

Aitor Guisasola es responsable de Salud Laboral de Osalan, y nos ponía día de qué tenemos que hacer si tenemos covid: "hay que ir a trabajar, en principio sí. Si me encuentro bien no me corresponde una baja. Eso no quiere decir que no haya que tomar unas medidas".

Pero recuerda que hay seguir tomando precauciones, "hay que extremar todas precauciones, limitar las relaciones sociales, la higiene de manos y el contacto con las personas vulnerables y no participar en eventos multitudinarios, y si fuera posible tele-trabajar".

En el entorno laboral "las personas deben advertir que son positivas, para que puedan tomar medidas que vendrían a ser parecidas" y si se tiene fiebre… "cualquier persona que se encuentre mal debe ponerse en contacto con su médico, para valorar si puede o no ir al trabajo".

Las empresas, por su parte, tienen que evaluar la situación, "a las empresas y trabajadores me gustaría recordar que tiene la obligación de evaluar el riesgo, y las decisiones que se tomen tienen que ver con la evaluación que se haga. Para ello se han dado pautas para que evalúen sus niveles de riesgo como la ocupación, la ventilación, la distancia de metro y medio, que tipo de actividad… " añadía Guisasola.