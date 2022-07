Boulevard Campamentos de verano ¿Debemos cargar de actividades el verano de los más pequeños? Publicado: 13/07/2022 16:29 (UTC+2) Última actualización: 13/07/2022 16:29 (UTC+2) Cada vez es mayor la oferta de udalekus; las hay de cocina, deportivos, de idiomas, tecnológicas… Pero, ¿qué dicen los expertos sobre estas actividades durante las vacaciones? ¿Deberíamos dejar de ocupar tiempo libre de los más pequeños? Hemos pedido su opinión al psicólogo de Boulevard, Marc Ruiz. Escuchar la página Escuchar la página

¿Qué hacer con los hijos durante las vacaciones? Es la pregunta estrella de muchos padres y madres en verano. No es sencillo el tema de la conciliación y a algunas familias no les queda otra que apuntar sus hijos a campamentos de verano. El psicólogo Marc Ruiz lo tiene claro: este tipo de actividades son muy positivas para los críos porque tienen la oportunidad de vivir nuevas experiencias, socializar, conocer nuevos compañeros y divertirse. "No siempre tenemos que asociar el aprendizaje con ir al cole y hacer deberes; los campamentos también son una forma de aprendizaje y pueden ser muy estimulantes para ellos", añade. Sin embargo, hace hincapié en la importancia de no perder el hábito de hacer algo lúdico habitualmente poruqe es vital para su desarrollo.

En Algorta, por ejemplo, hay un campamento de verano tecnológico, donde hemos acudido a entrevistar su director Jesús Ángel Bravo. En el forman a los jóvenes para desarrollarlos en el mundo de la tecnología y prepararlos para que sean capaces de adaptarse a los cambios que vendrán en el futuro. Estudian en pupitres al igual que en la escuela, pero los jóvenes van con ganas, dice, porque es una materia que les interesa.